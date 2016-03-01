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۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۰۵

مخالفت فرانسه با خروج «پ ک ک» از فهرست تروریست های اتحادیه اروپا

مخالفت فرانسه با خروج «پ ک ک» از فهرست تروریست های اتحادیه اروپا

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مخالفت کشورش را با طرح خارج کردن «پ ک ک» از لیست تروریسست های اتحادیه اروپا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دولت فرانسه با خروج نام «پ ک ک» از لیست تروریست های اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

«رومین نادال»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: عللی که «پ ک ک» بر اساس  آنها،  در لیست تروریست های اتحادیه اروپا جا گرفته است هنوز پا بر جا هستند و ملغی نشده اند.

او در مورد درخواست «آنا گومز»، عضو پارلمان اروپا مبنی بر خروج «پ ک ک» از لیست تروریست های اتحادیه اروپا گفت: ما کاملا مخالفیم و روی حرف خود ایستاده ایم.

وی همچنین گفت: فرانسه عملیات نظامی این گروه را در خاک ترکیه محکوم می کند.

کد مطلب 3570601

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