مخالفت فرانسه با خروج «پ ک ک» از فهرست تروریست های اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دولت فرانسه با خروج نام «پ ک ک» از لیست تروریست های اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

«رومین نادال»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: عللی که «پ ک ک» بر اساس آنها، در لیست تروریست های اتحادیه اروپا جا گرفته است هنوز پا بر جا هستند و ملغی نشده اند.

او در مورد درخواست «آنا گومز»، عضو پارلمان اروپا مبنی بر خروج «پ ک ک» از لیست تروریست های اتحادیه اروپا گفت: ما کاملا مخالفیم و روی حرف خود ایستاده ایم.

وی همچنین گفت: فرانسه عملیات نظامی این گروه را در خاک ترکیه محکوم می کند.