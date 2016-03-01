محفل ادبی شعر خوانی در جامعه المصطفی مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت سرداران شهید مدافع حرم، شهید علیرضا توسلی ملقب به ابوحامد و شهید رضا بخشی ملقب به فاتح محفل ادبی یادواره شعر مدافع حرم روز سه شنبه با حضور خانواده های شهیدان بخشی، توسلی، دانش، رضایی و کلانی و شعر خوانی شاعران غیرایرانی در مدرسه عالی برادران جامعةالمصطفی مشهد برگزار شد.

رئیس مجتمع آموزش عالی مشهد اظهار داشت: امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در هنگام شهادت فرزند عالم و بزرگوارشان علامه فرهیخته دانشمند بزرگ شهید آیت الله سید مصطفی خمینی فرمودند که مصطفی(ره) امید آینده اسلام بود.

حجت الاسلام محمدحسین مهدوی افزود: من امروز این جمله را نسبت به این شهدا عرض می کنم که این عزیزان امید آینده اسلام بودند.

وی افزود: آنها طلاب خوش فکر با استعداد و قابل رشدی بودند که می توانستند در آینده جهان اسلام نقش های مهم و اساسی ایفا کنند.

حجت الاسلام مهدوی مهر ادامه داد: گاهی اوقات، یک فرد گرچه می تواند برای آینده امید تلقی شود، ولی اگر در زمان لازم، برای دین خودش کاری نکند دیگر اسلامی باقی نخواهد ماند که بتوان برای او امید و آینده ای متصور بود.

وی تصریح کرد: موضوع جنگ سوریه و امثال آن، جنگ با یک فرد، یک حزب، یک حاکمیت و یک دولت نیست، بلکه این ها جنگی هایی هستند که استکبار جهانی به منظور ریشه کن کردن اسلام اصیل راه انداخته است و در هر جبهه ای که آنهابتوانند پیرزو شوند گام بعدی را در جبهه دیگر خواهند گذاشت و ریشه و اساس اسلام واقعی را هدف گرفته اند.

رئیس مجتمع آموزش عالی مشهد اضافه کرد: خیلی روشن است که بحث آنهایی که در جبهه هایی نظیر القاعده، داعش، بوکوحرام و... به عنوان مدعی اسلام می جنگند، بحث حمایت دولت اسلامی نیست بلکه بحث ریشه کن کردن اسلام است و در این راستا از هیچ عمل منافی با شرع و آیین مقدس اسلام فروگذار نکرده و نخواهند کرد.

وی متذکر شد: فتواهایی نظیر اباحه قتل عام فرزندان مؤمنین آن هم با این وضع فجیع، تشریع های نا معقول مثل جهاد نکاح در کجای اسلام آمده است؟

حجت الاسلام مهدوی مهر یادآور شد: با این وضع حساس اگر این شهدای والامقام به موقع حرکت نمی کردند شاید ما امروز در این امنیت نبودیم. لذا ما مدیون خون این عزیزان هستیم و آن ها رفتند تا اسلام آینده ای داشته باشد و بتوانیم به آینده اسلام امیدوار باشیم.

وی خطاب به خانواده های شهدا اظهار داشت: من امروز نه تنها تسلیت عرض نکرده بلکه تبریک عرض می کنم چرا که شما به این مسئله مفتخرید که امام زمان صلوات الله علیه سربازان خود را از منازل شما انتخاب کرد و از دامان مادرانی چون شما سربازان امام زمان برخواستند. مادرانی که عفت، پاکدامنی، صفا و سلامت و انسانیت خود را با شیر پاکی که به فرزندان شهیدشان داده اند امروز به عنوان یک سند به جامعه ارائه کردند.

رئیس مجتمع آموزش عالی مشهد گفت: در ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شاهد تجلیل از فاطمیونی هستیم که در مقام عمل به زهرای مرضیه سلام الله علیها تأسی کردند. شهدایی که در کوچه پس کوچه های ظلم و بیداد از هویت و ولایت بیت زهرای اطهر سلام الله علیها دفاع کرده و در این راه صداقت خود را با خونشان تثبیت کردند.

وی خاطر نشان کرد: خون این شهدای والامقام باید تا ابد پاس داشته شود چرا که همه داشته های ما مرهون جان فشانی این عزیزان است.

گفتنی است در این محفل اسماعیل بختیاری، عباس رضایی، امان الله میرزایی، سیدابوالفضل مبارز، زهرا حسین زاده، نرگس حسینی، سید ابوطالب مظفری، غلامرضا محمودی، سید حکیم بینش و خواهر شهید توسلی اشعاری را با موضوع شهادت و دفاع از حرم خواندند.