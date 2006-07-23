حزب الله لبنان با ضربات كوبنده عمق اسرائيل را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين همايش حجت الاسلام محمد علي رحماني نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان عقيدتي سياسي ناجا طي سخناني ضمن اشاره به نامگذاري سال 85 به نام پيامبر اسلام از سوي مقام معظم رهبري گفت: مقام معظم رهبري با اين نامگذاري مشخص كردند كه امروز رويارويي استكبار جهاني با اسلام است و استكبار جهاني امروز، اسلام و در راس آن انقلاب اسلامي ايران را مانع رسيدن به اهداف استعماري خود مي داند و از سوي ديگر، استكبار نگران رويكرد اسلام خواهي جهانيان و بيداري مسلمانان جهان است كه موجب به هم ريختن تار و پود استكبار جهاني خواهد شد.

نماينده ولي فقيه در ناجا اضافه كرد: همانگونه كه به دليل خلاء هاي معنوي، ماركسيسم در جهان شكست خورد و كاخ استبداد سرخ فرو ريخت؛ ليبرال دمكراسي غرب نيز در جهان امروز بدليل آنكه خواسته هاي فطري بشر يعني دينداري و دين محوري را تامين نمي كند و همانند ماركسيسم در جهت برآورده كردن خواستهاي مادي انسانها گام برمي دارد، نخواهد توانست ميان خواسته هاي مادي و معنوي بشر تعادل برقرار كند و لذا محكوم به شكست خواهد بود.

رحماني افزود: از آنجا كه رشد و بالندگي مسلمانان در ابعاد مختلف نظامي، اقتصادي و ايدئولوژيكي در تضاد با اهداف استعماري استكبار جهاني است و استكبار غرب بويژه آمريكا, احساس مي كنند كه با رشد معنوي و علمي ايران كه ريشه در انقلاب مقدس اسلامي دارد مرگشان حتمي است ايران را مانع حركت استعماري و استكباري خويش مي دانند و با هر يك از پيشرفت هاي ايرانيان با ديد منفي نگاه مي كنند.

نماينده ولي فقيه در ناجا در ادامه اظهار داشت: بر اساس اين ديد منفي از اسلام و ايران است كه استكبار جهاني در مقابل فن آوري صلح آميز هسته اي ايران با اتهام واهي ساخت سلاح هسته اي جبهه گيري مي كند يا امروز مي بينيم كه غرب عليرغم شعار آزادي, نه تنها ارزشي براي زن قائل نشده و زنان را در جوامع به انواع گرفتاريها مبتلا و كانون خانواده را كه پايه آن زن است متلاشي كرده، شبهه هاي تبعيض آميز بودن احكام و قوانين اسلام در رابطه با ارث زن و مرد با حقوق زن را مطرح مي كنند در حاليكه قوانين اسلام مترقي ترين قانون ها در جهان است زيرا بر اساس مصالح واقعي بشر وضع شده است.

رئيس سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي در پايان با تشريح اوضاع فلسطين و لبنان اظهار داشت: امروز اسرائيل غاصب به نسل كشي در فلسطين و آدم كشي در لبنان روي آورده و عليرغم هجمه هاي ددمنشانه اين رژيم غاصب، حزب الله لبنان با پيروي از خط امام (ره) و رهبري و اعتقاد به اسلام، اسرائيل را زمين گير كرده و با ضربات كوبنده عمق اسرائيل را هدف قرار داده و در نتيجه اسرائيل حاضر به آتش بس با پيش شرط خلع سلاح حزب الله شده است و جهان اسلام و عرب به وجود رهبري حزب الله و يكايك مبارزان سلحشور حزب الله مباهات مي كنند.