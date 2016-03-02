افزایش بیماری های مزمن در افراد بالای ۵۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان دانشگاه لستر انگلستان دریافته اند که در طول دهه گذشته افراد بالای ۵۰ سال که دارای بیش از یک مشکل مزمن سلامت باشند ۱۰ درصد افزایش داشته است.

یافته ها نشان می دهد درصد افراد مسن دارای چندین مشکل سلامتی نظیر دیابت نوع۲، فشار خون بالا و آرتروز به طور مداوم افزایش داشته و از ۳۱.۷ درصد در سال های ۰۳-۲۰۰۲ به ۴۳.۱ درصد در سال ۱۳-۲۰۱۲ رسیده است.

به گفته محققان، با وجود افزایش مداوم روند چندبیماری سالمندان در طول ۱۰ سال گذشته و نیازهای پیچیده این گروه از بیماران، باید بر چالش های مدیریتی و اتخاذ تصمیمات درست در مورد این بیماران توجه بیشتری شود.

محققان فعالیت فیزیکی و داشتن تغذیه مناسب را یکی از تغییرات اصلی سبک زندگی در پیشگیری و مدیریت چندین بیماری مزمن در سطح جهان عنوان می کنند.