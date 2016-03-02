  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۲۹

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر خروپف کودکان بر کاهش میزان یادگیری

تاثیر خروپف کودکان بر کاهش میزان یادگیری

طبق یک مطالعه جدید، کودکانی که خروپف می کنند دارای توانایی تمرکز ضعیف و مشکلات یادگیری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد نشان می دهد کودکانی که به طور مداوم خروپف می کنند و دارای مشکلات تنفسی در حین خواب هستند بسیار مستعد ریسک تمرکز کمتر و توانایی های یادگیری ضعیف هستند.

مطالعه این محققان نشان داد وقتی خروپف های دوره ای در کودک عادی می شود، خروپف مداوم می تواند منجر به اختلال یا آپنه خواب شود که در نتیجه کیفیت خواب کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و در عوض با خستگی در طول روز، کاهش تمرکز و مشکلات یادگیری، شب ادراری و رشد همرا با تاخیر مرتبط است.

گانهیلدور گادنادوتیر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کودکان دارای خروپف مداوم غالبا از کیفیت پایین زندگی برخوردارند.»

یکی از متداول ترین دلایل خروپف بزرگ شدن لوزه ها و غدد لنفاوی است که با دارو یا جراحی قابل درمان است.

کد مطلب 3570681
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها