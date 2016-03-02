فاز دوم پارک حاشیه ای شهریار-کرج سال آینده به بهره برداری می رسد

غلامرضا سرآبادانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مدیریت شهری این منطقه برای ارتقای زیرساخت های عمرانی و توسعه خدمات تفریحی، رفاهی اظهار داشت:در همین ارتباط پروژه های متعددی تعریف و طراحی شده که پارک حاشیه ای شهریار-کرج از نمونه های آن به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه افزود:جانمایی پروژه مورد اشاره در محدوده شرقی شهر اندیشه از شهرک هفت جوی تا شهرک صدف تعریف و در حال حاضر بخشی از پارک در ناحیه فاز پنجم اندیشه آماده سازی شده است.

سرآبادانی گفت:اعتبارات پروژه مذکور، دو میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده که با تلاش عوامل زیربط و برنامه ریزی زمان بندی شده، عملیات ساخت و احداث آن پیگیری می شود.

رئیس شورای اسلامی اندیشه عنوان کرد:بطور یقین با بهره برداری از پارک مذکور، فضای سبز شهری این منطقه با افزایش هر چه بیشتری همراه خواهد شد و سرانه ۱۷ متری موجود بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

وی افزود:طبق برنامه ریزی های انجام شده، فاز دوم پروژه مورد اشاره در سال آینده بصورت رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

سرآبادانی یادآور شد:پارک حاشیه ای شهریار-کرج از نمونه طرح های سازنده ای است که طبق نقشه های طراحی شده، مقرر است مسیر دوچرخه سواری نیز در آن تعبیه شود تا مردم ساکن در این منطقه از ظرفیت های موجود در آن به نحو مطلوب تری بهره مند شوند.