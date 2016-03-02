۱۵۰ قطعه گچبری شهر تاريخی سيمره مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، رويا ارجمندی افزود: برای مرمت و استحكام بخشی اين تعداد گچبری بيش از ۴۵۰ ميليون ریال اعتبار هزينه شده است و در صورت تامين اعتبار لازم مابقی گچبری ها نيز مرمت خواهد شد.

وی اظهار كرد: همچنين از مجموع ۳۰۰ قلم اشيای تاريخی موزه باستان شناسی دره شهر ۲۳ قلم شی از جمله خنجر، كاسه و پيكرک با ۸۰ ميليون ریال اعتبار مرمت و استحكام بخشی شده است.

سرپرست معاونت ميراث فرهنگی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ايلام گفت: تا كنون در راستای طرح ساماندهی و تهيه شناسنامه ثبتی اموال منقول تاريخی، يک هزار قطعه گچبری شهر تاريخی سيمره ساماندهی و شناسنامه اموال برای آنها صادر شده است.

ارجمندی افزود: بر اساس اين طرح، وزن، حجم، مشخصات ظاهری و ديگر ويژگی های مربوط به اين تعداد گچبری محاسبه و به صورت برچسپ بر روی گچ بری ها نصب شده است ضمن اينكه از هر كدام از اين گچبری ها از زوايای مختلف عكسبرداری شده و ايرادات و اشكالات مربوط به آنها در فرم های استاندارد وارد شده است.

وی تاكيد كرد: شهر تاريخي سيمره در ضلع غربی شهر فعلی دره شهر در ۱۰۰ كيلومتری جنوب ايلام، حدود ۷۰ هكتار وسعت دارد و بزرگترين شهر شناخته شده در قلمرو استان ايلام است كه قسمتی از ديوارها و طاق های آن هنوز سالم بوده و يا در زير آوار مانده اند و در معماری بناهای اين شهر تاريخی از قلوه سنگ و گچ و ساروج استفاده شده و نشانه هايی از وجود خيابان بندی و كوچه و ... در بافت ويرانه های آن مشهود است.

استان ايلام يک هزار و ۵۰۰ اثر تاريخی دارد كه بيش از ۷۵۰ اثر آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.