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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۱

برای مقابله با عملیات ارتش لیبی صورت گرفت؛

صدور فراخوان آماده‌باش برای تکفیریهای داعش در شهر «سِرت»

صدور فراخوان آماده‌باش برای تکفیریهای داعش در شهر «سِرت»

سرکردگان داعش در شهر «سِرت» لیبی به منظور مقابله با عملیات ارتش این کشور برای آزادسازی این شهر، فراخوان آماده باش صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره سرکردگان تروریست های تکفیری داعش فراخوان آماده باش برای اعضای این گروه  در شهر «سِرت» لیبی صادر کردند.

بر اساس این گزارش، تکفیریهای داعش هم اکنون در راه ساحلی منتهی به به شهر «سِرت» مستقر شده اند تا با هرگونه عملیات نظامی ارتش از جبهه شرقی برای آزادسازی این شهر مقابله کنند.

تکفیریهای مستقر در شهر «سِرت» نیز اقدام به ایجاد ایست و بازرسی های خیابانی برای تفتیش ساکنان این شهر کرده اند.

گفتنی است، تروریست های داعش از چند ماه پیش بر شهر سرت لیبی سیطره یافتند و از آن زمان تاکنون جنایت های زیادی را علیه مردم مرتکب شده اند. شمار قربانیان اقدامات تروریستی داعش در لیبی طی ماه های اخیر از ۲۵۰ نفر فراتر رفته است.

کد مطلب 3570695

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