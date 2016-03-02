همایون امیرزاده رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت رسیدگی مجدد به پرونده ناشرانی که به دلیل عرضه کتاب‌های سایر ناشرین در دوره بیست و هشتم این نمایشگاه، با صدور آرایی از حضور در این دوره محروم شده بودند، گفت: همانطور که پیشتر گفته شده بود، شورای نظارت و ارزشیابی هیچگونه اغماضی در خصوص تخلفاتی از قبیل خرید و فروش بُن، خرید و فروش غرفه، واگذاری غرفه به ناشر دیگر و عرضه و فروش کتاب‌های غیرمجاز، نخواهد داشت و آرای ناشرانی که به دلیل ارتکاب چنین تخلفاتی از حضور در نمایشگاه سال ۹۵ محروم شده بودند، پابرجا و غیرقابلِ تجدیدنظر است.

وی افزود: شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران در خصوص پاره‌ای تخلفات که عمده آنها عرضه کتاب‌های سایر ناشرین بوده است، علیرغم صدور احکامی برای این تعداد از ناشران در نمایشگاه کتاب بیست و هشتم، تشکیل جلسه داد و اعضای شورا متفقاً به این اجماع رسیدند که پرونده‌هایی که با این محور، به صدور رای محرومیت ناشر از حضور در نمایشگاه آتی (اردیبهشت ۹۵) منجر شده بودند، مجدداً مورد بررسی قرار بگیرند.

امیرزاده با اعلام خبر تشکیل کارگروهی تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها، از آغاز فعالیت این کارگروه در روزهای اخیر خبر داد و با اشاره به اینکه هنوز تعداد این ناشران احصا نشده است در عین حال تاکید کرد: این کارگروه با بررسی تمامی جوانب، رای نهایی را در خصوص این تعداد از ناشران صادر و به شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ارائه می‌کند و در نهایت هم رای پایانی به ناشر ابلاغ می‌شود.

وی تأکید کرد: بدیهی است نظر کارگروه یادشده، به صورت اجماعی شکل می‌گیرد و در این مرحله بنده یا هر شخص دیگری در شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران، نمی‌توانیم نظری سلبی یا ایجابی در خصوص شرکت یا عدم شرکت ناشران یادشده در نمایشگاه آتی بدهیم.

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با پیش بینی این موضوع که این پروسه (رسیدگی مجدد به پرونده ناشران متخلف مذکور) تا اوایل فروردین ادامه پیدا کند، در پاسخ به این سوال که با توجه به پایان مهلت ثبت نام در چند روز قبل، در صورت تجدیدنظر در پرونده این دسته از ناشران و یا تعدادی از آنها، آیا امکان حضورشان در نمایشگاه آتی کماکان برقرار خواهد بود یا خیر؟، گفت: در این صورت، ناشران خود به خود امکان ثبت نام مجدد خواهند یافت.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.