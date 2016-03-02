آمریکا در قبال هند و پاکستان جانبدارنه عمل نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان ضمن سخنرانی در اتاق فکر «شورای روابط خارجی آمریکا» (سی اف آر) گفت: برای از سرگیری مذاکرات با هند، نهایت تلاش خود را می کنیم و هم اکنون نیز منتظر اعلام آمادگی دولت هند برای آغاز مذاکرات هستیم.

وی افزود: حتی اروپا نیز به اقدامات پاکستان برای حفاظت از واحد فرماندهی و کنترل هسته ای معترف است. لذا لازم است که آمریکا نیز در سیاست خود در مورد هند و پاکستان اعتدال را رعایت کند و جانبدارانه عمل نکند.

مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان همچنین گفت: حمله تروریستی به مدرسه نظامی پیشاور نه تنها سبب متحد شدن کل کشور شد بلکه متحد شدن کل احزاب سیاسی کشور علیه تروریسم را نیز باعث گردید. علاوه براین بعد از این واقعه ۲۰ اقدام تحت عنوان «برنامه اقدام ملی» برای مبارزه با تروریسم انجام شد که از جمله آنان اصلاح مدارس و تعطیلی مدارس غیر ثبت شده و غیر قانونی بود.

وی در ادامه بیان کرد: باید شیوه سیاست گذاری در کشور را تغییر داد و به این خاطر بود که دولت اسلام آباد، ژوئن ۲۰۱۴ عملیات ضرب عضب- عملیاتی که در جهت مبارزه با تروریسم صورت می گیرد را در «وزیر ستان شمالی» آغاز کرد که در نتیجه آن بین ۹۰ تا ۹۵ مناطق از عناصر تروریستی پاک شدند و حملات تروریستی در کشور نیز تا حدودی کمتر شد.

سرتاج عزیز همچنین گفت: بهبود روابط با افغانستان در مرحله سختی قرار گرفته است. دولت اسلام آباد این اندیشه که پاکستان از طالبان حمایت می کند را به طور کلی پایان داد و هم اکنون نیز اسلام آباد به همراه سازمان ملل متحد درحال انجام اقدامات لازم برای از سرگیری مذاکرات صلح کابل- طالبان است و انتظار می رود بین ۱۰ تا ۱۵ روزه آینده مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان این کشور برگزار شود.

لازم به ذکر است که سرتاج عزیز به همراه یک هیئت بلندپایه روز گذشته برای انجام مذاکرات راهبردی با دولت واشنگتن راهی آمریکا شده است. این شمشین دور از مذاکرات راهبردی بین دو کشور است. محور این مذاکرات همکاری های مشترک و ارائه راه حل های کاربردی و اساسی در زمینه های انرژی، دفاع، اقتصاد، مراجع صادرکننده قانون و همچنین سازمان های مبارزه با تروریسم است.