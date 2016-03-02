  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۱

دوچرخه سواری که از ارتفاع ۱۲ متری سقوط کرد و جان سالم به در برد

دوچرخه سواری که از ارتفاع ۱۲ متری سقوط کرد و جان سالم به در برد

یک دوچرخه سوار آلمانی پس از سقوط از ارتفاع ۱۲ متری داخل یک دریاچه یخ‌زده در سوییس، جان سالم به در برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آرنولد فییک» پس از اینکه در رقابتهای دوچرخه سواری «گرن پرمیو» شرکت کرد به دلیل لغزش بر روی  سطح خیس و پس از برخورد با نرده های پل، از ارتفاع ۱۲ متری سقوط کرد با این حال از مرگ نجان یافت. 

وی که از ناحیه لگن دچار شکستگی شده بود شناکنان خود را به یک پل چوبی رساند و منتظر ماند تا نیروی امداد از راه برسد. 

این دوچرخه سوار از سوی هم تیمی های خود به بیمارستان انتقال یافت و پس از یک روز مرخص شد منتهی باید شش هفته از میادین ورزشی به دور بماند. 

فی یک در گفتگو با گاتزتا دلو اسپورت گفت بسیار خوش شانس بوده که به سرش در این سقوط ضربه ای وارد نشده است. 

وی گفت: وقتی داشتم سقوط می کردم فکر کردم کارم تمام است. زمانی که شنا کردم و از آب بیرون آمدم گفتم اوکی اوضاع خیلی هم بد نیست. 

کد مطلب 3570745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها