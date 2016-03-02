۹۷ گروه راهداری به گردشگران و زائران رضوی خدمت رسانی می کنند

علیرضا خجسته در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان ۹۷ اکیپ ویژه نوروزی را در جاده های استان به منظور سرکشی از محورها و گزارش کامل به ستاد مرکزی در محور های مواصلاتی خراسان رضوی در نظر گرفته است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد:‌ در این ایام همچنین ۳۱ اکیپ روزانه در محورها حضور داشته و خدمات تعمیراتی و امدادی را به خودروهای باز مانده در راه ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد:‌ این طرح از آغاز سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند ۹۴ تا پایان این سفرها در ۲۰ فروردین ۹۵ در سطح جاده های استان ادامه می یابد.

خجسته از حضور ۲۴۷ دستگاه ماشین آلات سنگین از قبیل لودر و کامیون در طرح نوروزی ۹۵ خبر داد و گفت:‌ علاوه بر ۳۳ راهدارخانه ثابت، ۱۰ راهدار خانه سیار نیز در این ایام آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی در سطح استان است.

وی ادامه داد:‌ این راهدارخانه ها در ورودی های استان خدماتی همچون نقشه راه های استان، کمک های اطلاعاتی، بروشور، توصیه های ایمنی، آب جوش، نمازخانه و سرویس بهداشتی را به مسافران ارائه می دهند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: در طرح زمستانی امسال ۹۳۸ نفر راهدار با بیش از ۹۶ اكیپ راهداری با استقرار در ۷۶ نقطه محورهای استان عملیات راهداری زمستانی سال ۹۴ را از اول آذر ماه سال جاری آغاز کردند.

وی افزود: ذخیره نمك به میزان كافی، تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات راهداری زمستانی، هماهنگی و تعامل بسیار مطلوب با دستگاه‌های مربوطه از جمله پلیس راه، هلال احمر و اورژانس از جمله اقدامات درخور توجه این اداره كل در طرح عملیات راهداری زمستانی است.

خجسته با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی اقدامات راهداری به سه بخش قبل از بارش، حین بارش و بعد از بارش تقسیم می‌شود، ابراز کرد: در خصوص اقدامات قبل از بارش، تمامی برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌ها و جلسات لازم با دستگاه‌های ذیربط استان انجام شده است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با وجود كمبود منابع مالی و امكانات، تمام تجهیزات و پرسنل مورد نیاز برای مقابله با هر گونه حادثه در فصل زمستان در نقاط و محورهای صعب‌العبور و برف گیر استان آماده ارایه خدمات به مسافران جاده‌ای هستند.

وی با اشاره به اینكه نقطه به نقطه علایم و موارد مورد نیاز در راه‌های شریانی مورد بازدید قرار گرفته و امكانات مورد نیاز برای آن‌ها فراهم شده است، گفت: هدف از اجرای راهداری زمستانی، باز نگاه داشتن محورهای برف گیر استان در تمام ایام فصل سرما و زمستان است.

خجسته با اشاره به اینكه حدود ۲۰ هزار و ۴۷۸ كیلومتر راه بین شهری و روستایی در استان خراسان رضوی وجود دارد كه بخش بزرگی از حمل و نقل در آن‌ها انجام می‌شود، بیان کرد: با اجرای اقداماتی همچون روكش آسفالت، نصب علایم و خط كشی راه ها، شرایط بسیار مطلوبی در زمستان برای محورهای استان فراهم شده است تا مشكلات تردد در طول زمستان در محورها كمتر شود.