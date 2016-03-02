به گزارش خبرگزاری مهر، اين توافق كه بزرگ‌ترين سند همكاري‌هاي گمركي تاريخ دو كشور به‌شمار مي‌رود، در سفر ولاديميرمالينين معاون اول رئيس‌كل گمرك فدراسيون روسيه به تهران و در ديدار با مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران نهايي شد.

محتواي كامل اين سند به‌زودي منتشر خواهد شد، اما براساس توافقات صورت گرفته يكي از مهم‌ترين محورها، توافق براي صادرات محصولات كشاورزي ايران به روسيه است.

براساس اين توافق گمرك روسيه ترخيص محصولات كشاورزي فاسدشدني ايران را در اولويت كاري خود قرار خواهد داد. علاوه بر اين محصولات كشاورزي ايران در كريدور سبز گمركي روسيه قرار مي‌گيرد و گمرك ايران متعهد شده اطلاعات و ارزش گمركي اين كالاها را به گمرك روسيه ارسال نمايد تا نسبت به ترخيص سريع محصولات كشاورزي ايران اقدام شود.

معاون اول رئيس‌كل گمرك فدراسيون روسيه در اين زمينه گفت: ما با هيچ كشور ديگري غير از ايران مسائل گمركي را با اين سرعت حل نكرده‌ايم.

براساس اين يادداشت تفاهم، گمركات ايران و روسيه درخصوص ساير كالاها نيز اقدام به مبادله داده‌ها قبل از ورود كالا خواهند كرد تا از ارزش گمركي كالاهاي اظهارشده اطمينان حاصل كنند.

همچنين گمركات دو كشور توافق كردند ارزش گمركي كالاهاي صادراتي و وارداتي ايران به زبان روسي ترجمه و در سايت گمرك ايران قرار داده شود تا صادركنندگان و واردكنندگان بدانند ارزش‌هاي گمركي ايران چگونه است. ايجاد پنجره واحد تجاري از ديگر مواردي است كه دو طرف درباره آن به توافق رسيدند و مقرر شد اين موضوع در موافقت‌نامه تجديدنظر شده همكاري‌هاي گمركي گنجانده شود.

از ديگر مواردي كه براساس يادداشت تفاهم كريدور سبز گمركي اجرايي خواهد شد، توسعه ترانزيت ميان ايران و روسيه است. كه در بخش جاده‌اي، دريايي و ريلي صورت خواهد گرفت و تسهيلات كريدور سبز گمركي شامل بخش ترانزيت نيز مي‌شود. گمركات دو كشور همچنين توافق كردند تا مسير ريلي را از طريق كشور آذربايجان توسعه دهند و ترانزيت دريايي نيز با محوريت بنادر آستراخان، ماخاچ قلعه و بندر عليا از طرف كشور روسيه و بنادر آستارا، انزلي، اميرآباد و نوشهر توسعه يابد. در اين زمينه مسير ترانزيت ريلي با توجه به استقبال تجار و بازرگانان دو طرف مورد تأكيد قرار گرفت. بر پايه اين گزارش پيشنهاد روسيه مبني بر ايجاد يك سازمان منطقه‌اي گمركي با حضور كشورهاي عضور اوراسيا و ايران مورد پذيرش طرف ايراني قرار گرفت.

به گفته مسعود كرباسيان، رئيس‌كل گمرك ايران با اجراي يادداشت تفاهم كريدور سبز گمركي پيش‌بيني مي‌شود سطح روابط تجاري دو كشور به ۱۰ برابر افزايش يابد و ۳۰ ميليارد دلار اجراي پروژه مشترك ميان دو كشور نيز تعريف شده است.

متن پيش‌نويس يادداشت تفاهم كريدور سبز گمركي و تبادل ارزش گمركي كالاها بين دو كشور در حضور مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران به امضاي ولاديمير مالينين معاون اول رئيس‌كل گمرك فدراسيون روسيه و بهزاد شيري معاون برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل گمرك ايران رسيد.

شايان ذكر است كه جزئيات بيشتر درباره يادداشت تفاهم كريدور سبز گمركي ميان گمركات ايران و روسيه متعاقباً منتشر خواهد شد.