رعایت مقررات ملی ساختمان آرامش را برای شهروندان به ارمغان می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دستوان صبح چهارشنبه در همایش مقررات ملی ساختمان، سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: ما در عرصه های مختلف موفق شدیم بخش اعظمی از نیازمندیهای مردم را پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به نقاط قوت استان با در برداشتن ۱۴ جزیره و معادن مختلف و دارابودن دو کارخانه سیمان واقع در قشم و بندر خمیر ابراز داشت: سازه های بتنی نقش موثری در عمران و آبادی استان داشته است.

وی همچنین خواستار به روز شدن آگاهی کارشناسان، با احساس نیاز استان هرمزگان، میزبانی این همایش نیز به این استان واگذار شد.

فرشید دستوان با اشاره به برگزاری همایش «ساختمان و سازه‌های بتنی و الزامات آن» اظهار داشت: این همایش در واقع آشنایی دست‌اندرکاران ساخت‌و‌ساز با سازه‌های بتنی و فناوری‌های نوین و به روز کشور است که در بندرعباس برگزار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان یادآور شد: از آنجایی که در ساخت و ساز‌های جدید استفاده از بتن به خاطر شکل‌پذیری آن از اهمیت خاصی برخوردار است و از طرف دیگر دوام و مقاومت بتن نسبت به سایر مصالح ساختمانی دیگر بیشتر است، برگزاری چنین همایشی ضروری به نظر می‌رسید.

دستوان خاطرنشان کرد: بنا داریم علاوه بر نقش سازه‌های بتنی که شامل مقاومت و دوام بتن و ساخت و سازهاست در خصوص شکل‌گیری بتن هم مسائلی مطرح کنیم.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص آب و هوایی سواحل جنوبی از جمله استان هرمزگان و البته مناطق‌ ساحلی کشور، استفاده از بتن در ساخت و ساز بیشترین کاربرد را دارد. زیرا بتن یکی از بهترین مصالح بومی مناطقی است که دارای آب و هوای شرجی هستند و از این رو در این همایش بیشترین تمرکز ما بر استفاده‌ بهینه از بتن است و امیدواریم با ادامه این روند شاهد استفاده بیشتری از سازه‌های بتنی در سواحل جنوب کشور به ویژه استان هرمزگان است.

بتن خاصیت ارتقای هنر را به معماران داد

معاون عمرانی استانداری هرمزگان گفت: مسکن و شهرسازی هرمزگان طی سال های اخیر مجموعه ای پر تلاش بوده که در جهت توسعه استان رویکردهای جدیدی را در پیش گرفته و در توسعه شهر و روستا نقش موثری داشته است.

مسعود دالمن با اشاره به پتانسیل های موجود در استان افرود: هرمزگان با وسعتی بالغ بر ۷۰ هزار متر مربع جزء استانهای بزرگ کشور محسوب می شود.

وی بیان داشت: بشر زمانی به الزامات استفاده از بتن پی برد که که توسعه افقی جوابگوی جمعیت شهرها نبود و با الهام گرفتن از ساروج های قدیمی بتن را بوجود آورد و معماران با بکار گرفتن بتن، این خاصیت را به ارتقاء هنر معماری داد که هر طرحی را اجرا کند.

وی، زیبایی، دوام، استحکام و پایایی را چهار اصل مهم معماری برشمرد و افزود: تا قبل از وجود بتن از سنگ استفاده می شد و با مشقت زیاد سنگ ها تراشکاری می شد اما با ورود بتن مشقت ها به حداقل ممکن رسید.

اجرای دقیق ساخت و سازها از نگاه مهندسی می گذرد

رییس سازمان نظام مهندسی هرمزگان گفت: پیشرفت جامعه، سازندگی و اجرای دقیق ساخت و سازها از نگاه مهندسی می گذرد و مهندسان با تقویت روحیه خودباوری و با علم افزایی زمینه پیشرفت و رضایت مردم در جامعه را فراهم می آورند.

دکتر ابراهیم عمید افزود: روز مهندس در زاد روز تولد فخر علم خواجه نصیر الدین طوسی است که جایگاه ارزشمند این دانشمند در عرصه های مختلف سبب شکوفایی کشورمان شده است.

وی با اشاره به نقش بسزای نظام مهندسی در توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد، سازندگی و اجرای دقیق ساخت و جلوگیری از اتلاف منابع از وظایف اساسی مهندسان در جامعه امروزی است که با بروز آوری دانش عمومی باید با روش های مناسب علمی و اصولی ساخت بتوانند کیفیت اجرای پروژه های عمرانی را ارتقاء بخشند.

وی تصریح کرد، بناها و سازه ها از ابتدا تاکنون نماد تاریخ تمدن و شرایط اقتصادی و امنیتی گذشتگان بوده اند.

عمید خاطر نشان کرد، مهندس ایرانی باید به پرچم توسعه در کشورهای جهان تبدیل شود و این مهم توجه به چشم انداز و برنامه های هدفمند را می طلبد.

وی با تاکید بر اینکه قانون محوری در امور عمرانی و تخصصی باید جایگزین کارفرما محوری شود، افزود: این مهم زمانی حاصل می شود که خودمان را از درون اصلاح کرده و توجه به مهندسان به عنوان مهمترین اصلاح درونی به شمار می رود.