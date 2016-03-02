روزنامه واتیکان فیلم «کانون توجه» را تحسین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، روزنامه «اوزرویتور رومانو» متعلق به واتیکان با نقد فیلم «کانون توجه» (اسپات لایت) از این فیلم به خاطر رساندن صدای قربانیان سوء‌استفاده توسط کلیسای کاتولیک، تجلیل کرد.

این روزنامه در مقاله‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد از فیلم تام مک کارتی که مساله سوءاستفاده توسط کشیشان کلیسای کاتولیک را در مرکز توجه خود قرار داده قدردانی کرد.

برمبنای خبری که توسط رویترز منتشر شده، لوسیتا اسکارافیا منتقد این روزنامه نوشت: این فیلم توانست صدای رنج عمیق و شوک مومنان را برابر کشف این واقعیت وحشتناک به گوش همه برساند. امروز برای همه روشن شده که در کلیسای کاتولیک خیلی‌ها نگران این بودند که با انتشار این اخبار چه تصویری از این نهاد ایجاد می‌شود و کمتر به سنگینی خود این عمل فکر می‌کردند.

در این فیلم داستان واقعی تحقیقات تیم «اسپات لایت» متشکل از روزنامه‌نگاران روزنامه «بوستون گلاب» تصویر شده که توانستند از صدها مورد سوء‌استفاده از کودکان آمریکایی توسط کشیشان کلیسای کاتولیک پرده بردارند. این کشیشان به جای خلع لباس به کلیساهای دیگر منتقل شده بودند.

پس از انجام تحقیقات اولیه توسط این روزنامه نگاران در سال ۲۰۰۲ هزاران مورد دیگر از سوء‌استفاده در سراسر جهان فاش و مطرح شد.

مایکل شوگر تهیه کننده این فیلم در مراسم دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم، مستقیم پاپ فرانسیس را مورد خطاب قرار داد و از او خواست از کودکان حفاظت کند و ایمان را به قلب مومنان کلیسا بازگرداند. وی ابراز امیدورای کرد که توجه به این فیلم در سراسر واتیکان طنین انداز شود.

منتقد روزنامه واتیکان در پاسخ به وی نوشت هنوز ایمان در این نهاد وجود دارد و اعتماد پاپ است که موجب شده تا پاکسازی کلیسا از این مسایل که از زمان پاپ قبلی شروع شده بود، ادامه پیدا کند.

گرچه پاپ فرانسیس هنوز به صورت مستقیم چیزی درباره این فیلم نگفته، اما این فیلم ماه پیش برای اعضای کیمسیون جدید مبارزه با سوء استفاده در کلیسای کاتولیک به نمایش درآمد.