کلنگ ساخت پروژه آموزشگاه ۱۲کلاسه در پالایش نفت بندرعباس زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث مدرسه ۱۲ کلاسه پالایشگاه نفت بندرعباس صبح چهارشنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در فضایی به مساحت ۶ هزار و ۴۰۰ مترمربع در آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس به زمین زده شد.

این آموزشگاه ۱۲ کلاسه در دو طبقه و با زیر بنای یک هزار و ۴۷۱ متر مربع شروع به ساخت شده که امید می رود در طول یک سال به بهره برداری برسد.

در اين آموزشگاه فضاهايي نظير سالن ورزشی به مساحت ۷۲۰ مترمربع، سالن اجتماعات به مساحت ۱۷۰ متر مربع، نمازخانه در ۱۲۰ متر مربع، کتابخانه در ۱۷۰ مترمربع، ساختمان سرایداری با زیر بنای ۸۰ متر مربع احداث مي شود.

بوفه و آبخوری در مساحت ۲۵ مترمربع، سرویس بهداشتی به ۷۰ متر مربع، محوطه سازی در ۴ هزار متر مربع و دیوارکشی در ۳۲۰ متر از دیگر موارد ذکر شده در احداث این مجموعه آموزشی است.