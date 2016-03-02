توسعه خط مونتاژ نساجی در زندان قزلحصار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزار مقیمی گفت: بخش سراجی مجتمع تولیدی ندامتگاه قزلحصار با هدف افزایش نیروی کار مددجو در خط مونتاژ و تولید توسعه یافت چرا که معتقدیم در کنار اصلاح و تربیت، تولید به منظور رفع مشکلات معیشتی مددجویان از راهکارهای کاهش رفتارهای پرخطر در زندانها محسوب می شود.

وی گفت: از آنجایی که مهمترین دغدغه مددجویان در طول تحمل حبس رفع نیاز مادی خانواده ها می باشد هر مددجوی متقاضی به کار می تواند برای رفع این معضل و امرار معاش خود در مراکز تولیدی جذب به کار شود. مددجویان با تخصیص ۵۰ درصد حقوق به خانواده و ۲۵ درصد آن برای امرا معاش خود و ۲۵ درصد برای پس انداز بعد از تحمل حبس، به خود و خانواده یاری می رسانند.