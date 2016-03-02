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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

توسعه خط مونتاژ نساجی در زندان قزلحصار تهران

توسعه خط مونتاژ نساجی در زندان قزلحصار تهران

مدیر مجتمع تولیدی ندامتگاه قزلحصار از توسعه خط مونتاژ سراجی در مجتمع تولیدی زندان قطلحصار تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزار مقیمی گفت: بخش سراجی مجتمع تولیدی ندامتگاه قزلحصار با هدف افزایش نیروی کار مددجو در خط مونتاژ و تولید توسعه یافت چرا که معتقدیم در کنار اصلاح و تربیت، تولید به منظور رفع مشکلات معیشتی مددجویان از راهکارهای کاهش رفتارهای پرخطر در زندانها محسوب می شود.

وی گفت: از آنجایی که مهمترین دغدغه مددجویان در طول تحمل حبس رفع نیاز مادی خانواده ها می باشد هر مددجوی متقاضی به کار می تواند برای رفع این معضل و امرار معاش خود در مراکز تولیدی جذب به کار شود. مددجویان با تخصیص ۵۰ درصد حقوق به خانواده و ۲۵ درصد آن برای امرا معاش خود و ۲۵ درصد برای پس انداز بعد از تحمل حبس، به خود و خانواده یاری می رسانند.

کد مطلب 3570857

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