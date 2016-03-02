گزارش «توسعه انسانی ايران ٢٠١٥» با حضور عراقچی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش توسعه انساني ايران ٢٠١٥ صبح امروز (چهارشنبه) در محل سازمان مجامع بين‌المللي با حضور سیدعباس عراقچي معاون حقوقي و بين الملل وزارت خارجه، گري لوئيس نماينده دفتر توسعه ملل متحد در ايران و جمعي از سفرا و كارداران خارجي مقيم تهران رونمايي شد.

بر اساس اين گزارش، مطابق گزارش توسعه انساني سال ٢٠١٥، شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي در سال ٢٠١٤ ۷۶۶ هزارم بوده است كه در ميان دسته‌بندي بالاي توسعه انساني قرار دارد. مطابق اين آمار، رتبه ايران ٦٩ از ١٨٨ كشور و قلمرو در سراسر جهان است.

طبق گزارش سال ٢٠١٣، شاخص توسعه انساني ايران ۷۴۹ هزارم بوده است. در آن زمان، رتبه ايران ٧٥ از ١٨٧ كشور و قلمرو در سراسر جهان بود. به اين ترتيب در گزارش توسعه انساني سال ٢٠١٥ ايران ٦ پله صعود داشته كه بالاترين جهش در ٨ سال گذشته است.