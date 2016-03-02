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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

وضعیت جک ویلشر خوب است؛

آسیب دیدگی «سانتی کاسورلا» تشدید شد

آسیب دیدگی «سانتی کاسورلا» تشدید شد

هافبک اسپانیایی آرسنال که دوران بهبودی از ناحیه زانوی خود را سپری می کرد از ناحیه مچ پا صدمه دید و بازگشت وی تا ماه آوریل به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر از بهبودی زانوی سانتی کاسورلا خبر داده اما گفته این بازیکن به تازگی از ناحیه تاندون مچ پا دچار آسیب دیدگی شده است.

سرمربی آرسنال گفت: روند سانتی خوب بود اما او اکنون از ناحیه مچ پا مشکل دارد و باید مراقب باشیم. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سانتی تا ماه آوریل آماده می شود، گفت: باید ببینیم که بدن او چطور پاسخ می دهد. او هموازه کمی از ناحیه تاندون مچ دچار مشکل بوده است. 

ونگر همچنین وضعیت بهبودی «جک ویلشر» را خوب توصیف کرد و گفت این بازیکن سه تا چهار هفته دیگر آماده حضور در میدان خواهد شد. 

کد مطلب 3570863

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