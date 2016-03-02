  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸

فرمانده سپاه گرگان:

رسانه ها در امید بخشی به جامعه تلاش کنند

رسانه ها در امید بخشی به جامعه تلاش کنند

گرگان- فرمانده سپاه گرگان با تاکید بر این که رسانه ها باید در امید بخشی به جامعه تلاش کنند خواستار پیگیری بیشتر مطالبات مردم توسط رسانه ها شد.

سرهنگ علی مهاجر، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر کشوری برای توسعه نیاز به جامعه ای پویا و فعال دارد و یکی از وظایف رسانه ها هم تزریق این پویایی به جامعه است.

وی خواستار امید بخشی به جامعه شد و گفت: مطالبات مردم باید توسط رسانه ها پیگیر شود تا بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد و از این طریق مسیر به نتیجه به رسیدن این مطالبات تسریع شود.

سرهنگ مهاجر نقش رسانه ها در تبیین ارزش های انقلاب رسانی را بسیار مهم خواند و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام سطوح خود از روستاها گرفته یا شهرهای بزرگ ظرفیت های فراوانی دارد که بسیاری از آن ها دیده نشده و نیازمند انعکاس بیشتر است.

 

 

وی همچنین از برنامه ریزی برای اعزام راهیان نور در سال جدید خبر داد و گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته اعزام های نوروزی راهیان نور خواهیم داشت.

سرهنگ مهاجر همچنین از انعکاس فعالیت های حوزه بسیج توسط خبرگزاری مهر تقدیر کرد و گفت: بسیج رسانه بازدیدی از فعالیت های اقتصاد مقاومتی در استان بخصوص روستاها داشت و خبرنگارن و رسانه ها بخصوص خبرگزاری مهر خوب این موارد را پوشش دادند.

کد مطلب 3570868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها