رسانه ها در امید بخشی به جامعه تلاش کنند

سرهنگ علی مهاجر، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر کشوری برای توسعه نیاز به جامعه ای پویا و فعال دارد و یکی از وظایف رسانه ها هم تزریق این پویایی به جامعه است.

وی خواستار امید بخشی به جامعه شد و گفت: مطالبات مردم باید توسط رسانه ها پیگیر شود تا بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد و از این طریق مسیر به نتیجه به رسیدن این مطالبات تسریع شود.

سرهنگ مهاجر نقش رسانه ها در تبیین ارزش های انقلاب رسانی را بسیار مهم خواند و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام سطوح خود از روستاها گرفته یا شهرهای بزرگ ظرفیت های فراوانی دارد که بسیاری از آن ها دیده نشده و نیازمند انعکاس بیشتر است.

وی همچنین از برنامه ریزی برای اعزام راهیان نور در سال جدید خبر داد و گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته اعزام های نوروزی راهیان نور خواهیم داشت.

سرهنگ مهاجر همچنین از انعکاس فعالیت های حوزه بسیج توسط خبرگزاری مهر تقدیر کرد و گفت: بسیج رسانه بازدیدی از فعالیت های اقتصاد مقاومتی در استان بخصوص روستاها داشت و خبرنگارن و رسانه ها بخصوص خبرگزاری مهر خوب این موارد را پوشش دادند.