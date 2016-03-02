کمبود مربی پرورش و تربیتی در مدارس استان البرز

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مدارس استان البرز با کمبود مربی پرورشی و تربیتی به ویژه در حوزه پسران مواجه است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای بیش از ۴۱۴ هزار دانش آموز مدارس استان البرز یک‌هزار و ۱۵۱ مربی و معاون پرورشی و ۵۷۵ مشاور تربیتی مشغول فعالیت هستند، گفت: آمار موجود متناسب با نیاز استان نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: با وجود ۲ هزار و ۲۷۴ مدرسه دولتی و غیر دولتی استان، تنها ۱۲ مرکز فرهنگی تربیتی، ۲ اردوگاه، ۴ مرکز روانشناختی، ۴ مرکز مشاوره و ۳ مرکز مشاوره و روانشناختی ویژه اولیا و مربیان وجود دارد.

ساکی با اشاره به قول های مساعد از سوی معاون پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: به زودی این مشکل در سطح مدارس استان البرز برطرف می شود.

وی در پایان به عملکرد قابل قبول مربیان پرورشی البرز هم اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی ها ۳۲۰ مربی پرورشی البرز عملکرد خوبی داشته اند و برای آن ها از سوی وزارت آموزش و پرورش تقدیرنامه صادر شده است.