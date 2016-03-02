۱۸۰۰ نفر زندانی و مددجو در آزمون طرح ملی حفظ قرآن شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد کاظم موسوی متقی، دبیر طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف اظهار داشت: ستاد طرح ملی حفظ قرآن کریم ناحیه دو اصفهان توانسته است امسال همزمان با برگزاری چهارمین دوره طرح ملی حفظ قرآن کریم مشارکت اقشار مختلف مردم را در این طرح جذب نماید.

وی در ادامه تصریح کرد: اداره برق، زندان مرکزی اصفهان، اداره آموزش و پرورش، پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان، بسیج دانش آموزی و مراکز فرهنگی و قرآنی شهرستان اصفهان امسال در اجرای این طرح ملی حضوری فعال و پویا دارند و با اداره اوقاف همکاری و تعامل خوبی را در این راستا برقرار کرده اند.

دبیر طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف در ادامه افزود: تعداد ۱۰ مدرسه، ۱۸۰۰ نفر زندانی و مددجو زندان اصفهان، ۷۰۰ نفر از کارکنان و پرسنل ادارات برق اصفهان از جمله پایگاه های فعال این طرح در طول سال ۹۴ بوده اند.

دبیر طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: افرادی که بتوانند در این آزمون حضور پیدا کنند و موفق به کسب نمره قبولی شوند از مدرک معتبر سازمان اوقاف و امور خیریه که مورد تایید سازمان سنجش نیز می باشد برخوردار می شوند و می توانند از مزایای این مدرک نیز بهرمند شوند