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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

در آستانه سفرهای نوروزی؛

۲ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی جاده چالوس هزینه شد

۲ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی جاده چالوس هزینه شد

کرج - رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گچسر واقع در محور چالوس گفت: در آستانه سفرهای نوروزی بیش از دو میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی جاده چالوس هزینه شد.

آرمان خاقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه چهارمین جاده زیبای جهان برای ایام عید و سفرهای نوروزی آماده می‌شود، اظهار کرد: بیش از ۲ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی جاده چالوس هزینه شده است.

خاقانی در ادامه تاکید کرد: این مبلغ برای ترمیم آسفالت جاده  نصب گاردریل، بازسازی علائم و تابلوها دیوار کشی حاشیه جاده و روشنایی داخل تونل در مسیر جاده برای ایام تعطیلات نوروز هزینه شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گچسر در پایان با اشاره به اینکه عملیات بازسازی و مرمت از اول اسفندماه آغاز شده است، گفت: ۱۰ اکیپ راهداری شبانه روزی در جاده مشغول فعالیت هستند و تا ۱۵ اسفند این مجموعه اقدامات به پایان می رسد.

کد مطلب 3570890

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