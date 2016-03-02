۲ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی جاده چالوس هزینه شد

آرمان خاقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه چهارمین جاده زیبای جهان برای ایام عید و سفرهای نوروزی آماده می‌شود، اظهار کرد: بیش از ۲ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی جاده چالوس هزینه شده است.

خاقانی در ادامه تاکید کرد: این مبلغ برای ترمیم آسفالت جاده نصب گاردریل، بازسازی علائم و تابلوها دیوار کشی حاشیه جاده و روشنایی داخل تونل در مسیر جاده برای ایام تعطیلات نوروز هزینه شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گچسر در پایان با اشاره به اینکه عملیات بازسازی و مرمت از اول اسفندماه آغاز شده است، گفت: ۱۰ اکیپ راهداری شبانه روزی در جاده مشغول فعالیت هستند و تا ۱۵ اسفند این مجموعه اقدامات به پایان می رسد.