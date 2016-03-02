به گزارش خبرنگار مهر، گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده دفتر توسعه ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مراسم رونمایی از گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ ایران که در محل سازمان مجامع بین المللی تهران برگزار شد، با بیان اینکه بنا بر گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۵ شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۱۴ ۰.۷۶۶ بوده است، که در میان دسته‌بندی بالای توسعه انسانی قرار دارد.

وی افزود: مطابق این آمار رتبه ایران ۶۹ از ۱۸۸ کشور و قلمرو در سراسر جهان است. طبق گزارش سال ۲۰۱۳ شاخص توسعه انسانی ایران ۰.۷۴۹ بوده است. که در آن زمان رتبه ایران ۷۵ از ۱۸۷ کشور و قلمرو در سراسر جهان بود.

لوییس ادامه داد: بدین ترتیب ایران ۶ پله صعود داشته که بالاترین جهش در ۸ سال گذشته است.

نماینده دفتر توسعه ملل متحد در ایران با تاکید بر اینکه طی دوره سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ شاخص توسعه انسانی جمهوری اسلامی از ۰.۵۶۷ به ۰.۷۶۶ ارتقاء پیدا کرده است، گفت: این عدد افزایش ۳۵ درصدی این شاخص را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: امید به زندگی در بدو تولد در جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۴، ۲۱.۳ سال، میانگین سنوات تحصیلی ۵.۹ سال و سنوات مدنظر تحصیلی ۵.۹ سال افزایش پیدا کرده است.

لوییس همچنین خاطرنشان کرد: درآمد ناخالص سرانه ملی در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

نماینده دفتر توسعه ملل متحد در ایران با بیان اینکه پیشرفت درازمدت را می توان به سایر کشورها مقایسه کرد، توضیح داد: در مورد ایران این شاخص ها با کشور سریلانکا مقایسه می شود، اما از سال ۲۰۱۰ ایران رشد چشمگیری داشته و امروز شاخص توسعه انسانی آن بالاتر از سریلانکا است.

وی اضافه کرد: شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۱۴، ۰.۷۶۶ است که بالاتر از میانگین ۰.۷۴۴ برای کشورهای برخوردار از توسعه انسانی بالا بوده و همچنین بالاتر از میانگین ۰.۶۰۷ برای کشورهای جنوب آسیا است.

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد شاخص امید به زندگی در بدو تولد برای زنان در ایران را ۷۶.۵ سال عنوان کرد و گفت: میانگین جهانی این شاخص ۷۷.۴ است. همین شاخص برای مردان ۷۴.۳ سال بوده که بالاتر از میانگین جهانی آن یعنی ۷۲.۸ است.

لوییس تاکید کرد: شاخص سنوات تحصیلی مدنظر برای زنان در ایران ۱۵ سال بوده که بالاتر از میانگین جهانی آن یعنی ۱۳.۸ است همین شاخص برای مردان ۱۵.۲ سال بوده که باز هم بالاتر از میانگین جهانی آن یعنی ۱۳.۴ است.

وی در ادامه به شاخص سنوات تحصیلی در ایران اشاره کرد و گفت: این شاخص برای زنان در ایران ۷.۷ سال بوده که میانگین جهانی آن نیز همین مقدار است. این عدد برای مردان ۸.۶ بوده که شاخص جهانی آن ۸.۵ سال است.

نماینده دفتر توسعه ملل متحد در ایران با بیان اینکه در سال ۲۰۱۳ یک نظرسنجی انجام شد که بر اساس آن ایران دومین کشوری بود که توانست شاخص توسعه انسانی خود را در بازه ۲۲ ساله یعنی از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ به صورت چشمگیری کاهش دهد، اظهار کرد: تنها یک کشور از ایران عملکرد بهتری داشت که آن هم جمهوری کره بوده است.