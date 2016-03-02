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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان:

قدیمی ترین پرونده دادگستری زنجان بعد از ۱۹ سال مختومه شد

قدیمی ترین پرونده دادگستری زنجان بعد از ۱۹ سال مختومه شد

زنجان-معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: قدیمی ترین پرونده دادگستری استان زنجان بعد از ۱۹ سال مختومه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، قاسم یارمحمدی افزود: پرونده ای با موضوع اختلاف ملکی شامل ۱۵ نفر در خصوص اراضی روستای بلوبین از حوزه قضایی شهرستان ایجرود که قبل از افتتاح دادگستری در ایجرود به شعبه نهم دادگاه با عنوان مزاحمت ارجاع شد، پس از رسیدگی در مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۸۲ حکم بدوی صادر که با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و شعبه مذکور پس از شش سال رسیدگی دادنامه بدوی را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد.

وی ادامه داد: در نهایت پس از تغییرات متعدد قضات رسیدگی کننده، سرانجام پرونده جهت رسیدگی به بنده به عنوان دادرس علی البدل ارجاع که پس از تشکیل دو جلسه  رسیدگی در نهایت حکم پرونده را صادر و پس از ۱۹ سال مسن ترین پرونده دادگستری استان زنجان مختومه شد.

یارمحمدی افزود:در طول رسیدگی به این پرونده هفت نفر از قضات رسیدگی کننده بازنشسته شدند و اوراق پرونده مذکور نیز شامل شش جلد است.

کد مطلب 3570923

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