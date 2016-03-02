پنجمین دوره مسابقات رباتیک آزاد کردستان در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات رباتیک آزاد کردستان امروز با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج آغاز شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در افتتاحیه این دوره از مسابقات گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به پشتوانه موفق سایر دوره های برگزارشده امسال هم اقدام به برگزاری پنجمین دوره آن کرده است.

کیوان شافعی با بیان اینکه دانشگاه آزاد سنندج به قطب رباتیک کشور تبدیل شده است، بیان کرد: رباتیک به عنوان یکی از پیشران های مهم و برجسته جامعه بشری همواره در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

وی گفت: انتظار می رود که با حمایت سایر ادارات و سازمان های دولتی زمینه برای توجه به علم رباتیک در استان کردستان فراهم شود، چرا که توجه به این مهم می تواند بخش زیادی از مشکلات ما را رفع کند.

دبیر کمیته علمی پنجمین دوره مسابقات علمی رباتیک آزاد کردستان هم در این مراسم گفت: این دوره از مسابقات در رشته های پرنده، جنگجوی سبک وزن، جنگجوی سنگین وزن، نمایشگاهی، مسیریاب دانش اموزی، مسیریاب ویژه برگزار می شود.

اسعد غفوری با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۴۶ تیم از اقصی نقاط کشور شرکت کردند، اظهارداشت: ۱۵ تیم در لیگ پرنده، ۱۵ تیم در لیگ جنگجوی سبک وزن، ۱۲ تیم لیگ مسیریاب ویژه و ۶ تیم هم در لیگ نمایشگاهی با هم به رقابت می پردازند.

وی عنوان کرد: در این دوره شاهد ارتقای کیفیت ربات های شرکت کننده هستیم و خوشبختانه یکی از اهداف برگزاری این مسابقات هم تحقق این مهم است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات برگزاری این مسابقه از پنج ماه پیش آغاز شده است، اظهارداشت: فعالیت‌های لازم برای برگزاری این مسابقه به صورت علمی‌تر و با حضور تیم های بیشتر فراهم شده است.

قرار است که بعد از دو روز رقابت ها تیم ها و نفرات برتر مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج معرفی و از آنها تقدیر و تجلیل شود.