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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

در عملیات ارتش سوریه رخ داد؛

هلاکت ده‌ها عنصر تکفیری داعش در حومه «دیرالزور»

هلاکت ده‌ها عنصر تکفیری داعش در حومه «دیرالزور»

نظامیان ارتش سوریه طی عملیاتی در منطقه «الجبیله» واقع در حومه استان دیرالزور، ده ها عنصر تکفیری داعش را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان ارتش سوریه امروز چهارشنبه با تروریست های تکفیری در منطقه «الجبیله» واقع در حومه استان دیرالزور درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این درگیری ده ها عنصر تکفیری داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز به شدت زخمی شدند.

ارتش سوریه در جریان این درگیری تعدادی از خودروهای متعلق به تکفیری ها را شناسایی و منهدم ساخت.

این تحولات در حالی است که هم اکنون در بسیاری از مناطق سوریه آتش بس برقرار شده است. این آتش بس تکفیری هایی که اسامی آنها در لیست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد را شامل نمی شود.

کد مطلب 3570937

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