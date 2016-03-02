آرامش به جودو بازگشته است/ جودو پتانسیل بسیار بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ادامه نشست های کمیته ملی المپیک با فدراسیون های اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ ریو دو ژانیرو، نشست بررسی برنامه های فدراسیون جودو در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

این نشست با حضور کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازی ها و رئیس مرکز نظات بر تیم های ملی، فراهانی مدیر حراست کمیته، رشید خدابخش سرپرست فدراسیون جودو، آرش میر اسماعلیلی، عاطفه اسلامیان مسئول بین الملل کمیته، خانم کریمی مسئول کمیته آموزش، غلامحسین علمی، مجید زارعیان سرمربی و خسروی نژاد برگزار شد.

در ابتدا هاشمی ضمن اشاره به وضعیت فعلی جودو گفت: با حضور آقای خدابخش کمی آرامش به این فدراسیون باز گشته ومن به دقت رقابتهای جودکاران کشورمان را در مسابقات مختلف اروپا پیگیری می کردم و می توانم بگویم دو نماینده کشورمان در این سه میدان، خیلی زحمت کشیدند و نتایج آنها امیدوار کننده بود و جا دارد به کادر فنی و قهرمانان آن خسته نباشید بگویم.

وی ادامه داد: بدون تردید جودو پتانسیل بسیار بالایی دارد و اگر این تیم حتی یک مدال برنز در المپیک بگیرد خیلی بنفع این رشته خواهد بود و نگاه مردم و مسئولان را به خود جلب خواهد کرد و کمیته هم همچون گذشته به حمایت های خود از این رشته ادامه خواهد داد.

در ادامه رشید خدابخش سرپرست فدراسیون گزارشی در خصوص وضعیت فعلی و موفقیت های جودو کشورمان و ثمرات مثبت آن در رقابتهای گراند اسلم فرانسه و تورنمتها اتریش و آلمان ارائه کرد. آرش میر اسماعلیلی و غلاحسین علمی نیز گزارشاتی در خصوص برنامه های اردویی و اعزامهای برون تیم ملی تا زمان اعزام به المپیک ریو ارائه کردند.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای ریو نیز گزارشی در خصوص حمایت های کمیته این این فدراسیون و همچنین برنامه جودو کاران و سالن رقباتهای ریو ارائه کرد. عاطفه اسلامیان نیز بعنوان مسئول بین المللی کمیته نیز گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده برای اعزام کاروان اعزامی و از جمله جودوکاران به بازیهای المپیک ارائه کرد.