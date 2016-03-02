جشن نیکوکاری در ۳۴۰۰ مدرسه برپا شد/توزیع هدایا قبل از سال نو

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولئیی در مراسم نواختن زنگ جشن نیکوکاری که صبح امروز در مجتمع آموزشی متقین در منظقه ۱۲ برگزار شد، افزود: مراسم جشن نیکوکاری از امروز در سراسر کشور آغاز و تا جمعه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری در ۴۵۹ پایگاه کمیته امداد و ۳ هزار و ۴۰۰ مدرسه در سطح استان برگزار می‌شود، گفت: همچنین ۲۰۰ ۲۰۰ پایگاه بسیج نیز کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیکوکاران را جمع آوری می کنند.

ولئیی اظهار داشت: علاوه بر این پایگاهها ، ۱۵۰ مسجد و ۸۹ مرکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمکهای مردمی هستند و همچنین با همکاری صدا و سیما در ۳ پایگاه اصلی باغ موزه قصر، پارک دانشجو و میدان شهر ری مراسم ویژه جشن نیکوکاری از ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از پرداخت کمکهای جمع آوری شده به نیازمندان تاقبل از پایان سال خبر داد و تاکید کرد: مردم می توانند برای کمکهای غیرحضوری از طریق سامانه #۸۸۷۷* تلفن همراه و تلفن ثابت ۷۳۵۵ اقدام نمایند.

ولیئی با اشاره به طرح «شوق دیدار» نیز گفت: تعداد ۸۰۰۰ تحت پوشش کمیته امداد از نعمت داشتن پدر محرومند که ۵۶ هزار حامی در استان تهران دارند. امسال حامیانی که دوست دارند با یتیمانی که از آنها حمایت می‌کنند، دیدار کنند، در پایگاه‌های کمیته امداد این بستر فراهم شده است.

وی افزود: همچنین تعداد ۱۵ هزار نفر نیز تحت پوشش طرح «محسنین» هستند و سرپرست ناتوان دارند که ۵۲ هزار نفر حامی آنها هستند. طرح «شوق دیدار» نیز برای این دسته از افراد اجرا خواهد شد.