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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

ادامه کارشکنی ها در مسیر صلح سوریه؛

معارضان سوری برای ازسرگیری مذاکرات صلح مجددا پیش شرط مطرح کردند

معارضان سوری برای ازسرگیری مذاکرات صلح مجددا پیش شرط مطرح کردند

«ریاض نعسان» از اعضای ارشد ائتلاف موسوم به «معارضان» سوری در واکنش به تعیین موعد ازسرگیری مذاکرات صلح توسط دی میستورا، گفت: بدون تحقق شروط مخالفان، ازسرگیری مذاکرات ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، معارضان سوری همچنان به کارشکنی های گسترده خود برای به شکست کشاندن مذاکرات صلح این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «ریاض نعسان» عضو ارشد ائتلاف موسوم به «معارضان سوری» به اظهارات اخیر «استفان دی میستورا» در خصوص تعیین موعد ازسرگیری مذاکرات صلح واکنش نشان داد.

وی در ارتباط با اظهارات دی میستورا در اقدامی برای به شکست کشاندن مذاکرات، تصریح کرد:  بدون تحقق شروط مخالفان، ازسرگیری مذاکرات ممکن نیست.

نعسان در ادامه افزود: آزادی زندانیان سیاسی و عقب نشینی ارتش سوریه از مناطق تحت تصرف خود از جمله شروط معارضان برای ازسرگیری مذاکرات است.

وی همچنین اقدام فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تعیین موعد ازسرگیری مذاکرات در تاریخ ۹ مارس (۱۹ اسفند) را «عجولانه» توصیف کرد.

گفتنی است، معارضان سوری دور اول جدیدترین مذاکرات صلح را که حدود یک ماه پیش برگزار شد تا مطرح ساختن پیش شرط های متعدد به شکست کشاندند و موجب تعلیق آن شدند.

کد مطلب 3570953

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