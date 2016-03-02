برگزاری انتخابات در امنیت کامل نشانه اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در نشست درس اخلاق مدیران استان مرکزی اظهار داشت: مردم کشور در انتخابات هفتم اسفندماه همانطور که که در عرصه های مهم و سرنوشت ساز حضور دارند، حماسه ای مثال زدنی رقم زدند و با این حرکت عظیم، به عنوان پشتوانه نظام اسلامی اقتدار این نظام را به رخ جهانیان کشیدند.

وی افزود: شرکت کنندگان در انتخابات پیام کوبنده ای به توطئه ها و برنامه ریزی های دشمنان ارائه و با این حضور پرشور و گسترده کشور و نظام اسلامی را بیمه کردند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: تریبون های کشور استکباری از ماه ها قبل سعی بر آن داشتند به نحوی عمل کنند تا مشارکت مردم را در این انتخابات کاهش داده و انتخابات را بی اهمیت جلوه دهند اما مشارکت پرشور مردم به آنان نشان داد که نقشه هایشان بی اثر است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: نمایندگان منتخب مردم که در مجلس دهم حضور پیدا کرده اند باید از نزاع های سیاسی دوری کنند و تمام تلاش خود را در مسیر انجام وظیفه به کار گیرند تا شاهد رفع مشکلات در عرصه های مختلف در کشور باشیم.

دری نجف آبادی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از ظرفیت های اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان مرکزی غیرفعال است که می طلبد با تعامل و همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه های دولتی گام موثری در برون رفت از این شرایط و رشد، ارتقای اقتصاد و رفع معضلات استان برداشته شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین بر همکاری و تعامل دستگاه های مسئول و مرتبط استان در برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال برای جلوگیری از وقوع حودث ناگوار و غیرقابل جبران تاکید کرد.