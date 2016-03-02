نقد ادبیات کودک نویسندگان زن فارس آماده انتشار است

نویسنده و پژوهشگر این اثر تحقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، گفت: در دومین مجموعه از نقدهای ادبی که گردآوری و تالیف کرده ام، نقدهای آثار ادبی نویسندگان زن استان قرار دارد.

سندی مومنی که در چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان فارس با «خشاب کلمات»، مجموعه نقد ادبیات پایداری را ارایه کرد، افزود: مقدمه این کتاب را احمد اکبرپور، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نوشته است.

وی درباره نقدهای گنجانده شده کتاب «سرزمین مادری شهرزاد»، گفت: در این مجموعه ، «من نگهبان جن خانه هستم» نوشته فاطمه فروتن، «متولد محله سه انگشتی ها» نوشته زهرا فردشاد، «ماهک و غول سرزمین پارچه ها» نوشته اعظم سجادیان، «دستهایش بوی گل می دهد» نوشته مرضیه جوکار، «خلطرات موش کور» نوشته لیلا برزگر و «شاهزاده ای سوار بر ماشین مشتی ممدلی» نوشته شهربانو بهجت مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.

مولف کتاب مجموعه نقد «سرزمین مادری شهرزاد»، ادامه داد: اختصاصا 6 عنوان کتاب از نویسندگان فعال این حوزه را مورد نقد و بررسی قرار دادم که با مقدمه ای جذاب و خواندنی از احمد اکبرپور، نویسنده شناخته شده این حوزه آماده نشر است.