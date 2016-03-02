به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه های عمران شهری در دو شهر خرم آباد و بروجرد اظهار داشت: این پروژه ها از سوی قرارگاه خاتم الانبیا اجرایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۳۵ میلیارد تومان پروژه عمران شهری از سوی قرارگاه خاتم در شهر بروجرد اجرا می شود گفت: همچنین از سوی قرارگاه خاتم الانبیا ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه عمران شهری در خرم آباد اجرا می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه اجرای این پروژه ها منتظر مصوبه شورای اسلامی شهرهای خرم آباد و بروجرد است گفت: اعتبار پیش بینی شده در خرم آباد برای اجرای چهار تقاطع غیر همسطح است.

بازوند بر لزوم پیگیری فرماندار خرم آباد برای اجرای این چهار تقاطع غیر همسطح و تصویب آن از سوی شورای شهر خرم آباد تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از واگذاری سدهای تاج امیر و مخملکوه استان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این سدها برای اجرا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته این سدها از سوی قرارگاه خاتم الانبیا اجرا خواهند شد گفت: در این راستا شرکت آب منطقه ای استان باید فراخوان واگذاری آن را تا ۲۰ ام اسفند ماه امسال ابلاغ کند.