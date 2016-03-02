دولتمند خلف با «فوژان» همکار شد/ صلح جهانی به روایت مولوی

حمیدرضا دیبازر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین فعالیت های موسیقایی ارکستر «فوژان» بیان کرد: در راستای توجه بیشتر به دنیای ادبیات و پیوند آن با موسیقی در سفری که دولتمند خلف خواننده شهیر تاجیکستانی به تهران داشت با او اثری را برگرفته از اشعار مولانا ضبط کردیم که کار بسیار خوبی از آب درآمد و تصمیم داریم به زودی آن را در قالب یک ویدیو آرت به مخاطبان معرفی کنیم. قطعه یاد شده با مضمون صلح جهانی و در قالب آلبوم جدید گروه که هم اکنون در مرحله مسترینگ قرار دارد به علاقه مندان ارائه خواهد شد.

آهنگساز و طراح آلبوم های «جزیره پرواز» و «بوم» ادامه داد: به تازگی پیشنهادی متفاوت برای برگزاری یک کنسرت متفاوت با همراهی هنرمندان ارکستر «فوژان» دریافت کردیم که اگر به توافق نهایی دست پیدا کنیم به طور حتم یکی از کنسرت های متفاوت ارکستر «فوژان» طی چند ساله اخیر خواهد بود.

ارائه طرح جشنواره موسیقی دانشجویان

رییس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر که چندی پیش در یکی از جشنواره های هنری کشور یونان با ویدئوآرت «زنگار هستی» جایزه اول را دریافت کرده بود به طرح برگزاری جشنواره موسیقی دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح مدت‌هاست که ذهن من را به خود مشغول کرده اما با توجه به شرایط مالی که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد و نمی توان در این برهه زمانی توقع دریافت بودجه های زیادی داشت بنابراین ترجیح می دهم بعد از اینکه از ماجرای بودجه به یک آسودگی رسیدیم به فکر اجرایی شدن جشنواره باشیم.