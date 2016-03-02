مقام معظم رهبری راه امام علی(ع) را ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در اختتامیه «پنجمین همایش ملی غدیر پژوهی و سومین همایش ملی نجات بخشی آینده جهان» که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اشاره ای به شخصیت امیر مومنان علی (ع) داشت و اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) در اخلاق، جهاد، علم و ... نظیر نداشت و آن حضرت را می توان به عنوان عصاره قهرمانان تمامی نسل ها معرفی کرد.

وی افزود: حضرت علی (ع) قدرت طلب نبود و به خاطر خداوند، خود و همسرش را فدا کرد و آیا چنین کسی در راس قدرت باشد بهتر است یا کسی که قدرت طلب است.

آیت الله صدیقی با تاکید بر اینکه حیف است که انسان رهبری عادل نداشته باشد، مقام معظم رهبری را نمونه یک رهبر عالم و عادل دانست که راه علی (ع) را ادامه می دهد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: ولایت علی (ع) ولایت تحمیلی نبود، بلکه خداوند آن حضرت را ولی مسلمین پس از پیغمبر معرفی کرد و ولایت او از جانب خداوند واگذار شده است.

وی گفت: اینجا فقط مسئله، مسئله حکومت است و اهتمام به امور مسلمین از لازمه های ولی جامعه اسلامی است که علی (ع) این اهتمام را داشت و رهبر جامعه مسلمین نیز باید این اهتمام را داشته باشد.

آیت الله صدیقی در ادامه اشاره ای به علل خلقت عالم داشت و آن را مظهر قدرت خداوند دانست و افزود: خدا انسان را به این دلیل خلق کرد که تمام ارزش های وجودی سایر موجودات را داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: خداوند انسان را خلیفه یعنی نماینده مطلق خود در روی زمین قرار داد و کسی می تواند نماینده مطلق خدا باشد که ملک و ملکوت و آسمان و زمین همه در وجود او بگنجد.

صدیقی ظرفیت، بزرگی و بلند نظری را لازمه وجودی انسانیت دانست و اظهار داشت: کسانی که فاقد ارزش های وجودی و ظرفیتی فراتر از همه موجودات هستند انسان نیستند.

وی گفت: داشتن ظرفیت تام از دیگر ویژگی های انسان واقعی است و از دیگر ویژگی ها برای انسانیت، مسئله مجرا بودن او نسبت به فیض الهی و موجودات دیگر است.

صدیقی تاکید کرد: ملائک از کمال برخوردارند اما ظرفیت کمال آنها محدود بوده و امکان ارتقای آن نیست اما انسان می تواند به حد اعلایی از کمال برسد، انسان ها جلوه ای از قدرت خداوند در روی زمین هستند و به نوعی می توان آنها را خدا نما دانست.

امام جمعه موقت تهران همچنین اشاره ای به بحث مهدویت داشت و تصریح کرد: امام زمان (عج) نماینده خداوند در روی زمین است لذا ما باید حواسمان را جمع کنیم که او همه اعمال ما را در نظر دارد و ما را می بیند.

وی تاکید کرد: خداوند به قاعده لطفش انسان ها را رها نکرده و تا زمین و عالم وجود دارد نماینده او در روی زمین است، انسان براساس فطرت طالب خدا یعنی همه خوبی هاست.

صدیقی با بیان اینکه ما به یک الگو برای رسیدن به کمال نیاز داریم، اظهار داشت: این الگو کسی است که کمال و همه صفات خدا در او ظاهر شود و آن الگو علی (ع) مظهر خداوند است.