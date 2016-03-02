سپاه بیت المقدس آماده همکاری برای کمک به نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن نیکوکاری اظهار داشت: مشارکت چشم گیر ملت فهیم ایران و مرزنشینان غیور کردستان بار دیگر حماسه ای عظیم خلق کرد.

وی با اشاره به این مطلب که انقلاب از ابتدا بر پایه مردم سالاری و دین مداری بنا نهاد شد، افزود: امروز همین دین مداری و مردم سالاری پایه های نظام را محکم تر از همیشه کرده اند و در خاورمیانه ایران یکی از قدرت های منطقه است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور حماسی خود به جهانیان و ابر قدرت ها نشان دادند که تابع انقلاب و رهبر هستند و در این میان به هیچ کس یا گروهی اجازه توطئه و فتنه اندازی را نمی دهند.

سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که کمیته امداد نهادی مقدس است، یادآور شد: این نهاد به فرمان امام (ره) تاسیس شد و هدف از تاسیس آن کمک به نیازمندان جامعه اسلامی بود.

وی ادامه داد: کمک به نیازمندان یکی از تکالیف شرعی و دینی هر مسلمانی است و انتظار می رود خیرین و آحاد جامعه با حمایت از کمیته امداد در راستای دستگیری از نیازمندان گام بردارند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: جنس جشن نیکوکاری از جنس خلق حماسه است و از این رو مردم باید با مشارکت و کمک های خود در راستای ریشه کنی فقر گام بردارند.

رجبی اظهار داشت: نوع دوستی در ذات مردم ایران است و طبق قرآن کمک به نیازمندان یکی از واجبات دین است و از این رو باید همه در کنار هم در کنار حفظ کرامت نیازمندان به آنها کمک کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که سپاه بیت المقدس با تمام توان آماده کمک رسانی به نیازمندان و حمایت از این نهاد مقدس است، افزود: این اقدامات خیرخواهانه در ایران اسلامی حرکتی مستمر و همیشگی است ولی به برکت نظام و برگزاری جشن ‌های مختلف در روزهای پایان سال به صورت خاصی ادا می شود .

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: رمز پیروزی انقلاب و پایداری آنها مشارکت مردم در تمامی عرصه ها بوده و هست و این روند همچنان مستمر خواهد بود.