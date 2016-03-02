میادین شهرداری مشهد با تخفیف ۳۰درصدی محصولات خود را عرضه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد احمد محبی عنوان کرد: با هدف استقبال از بهار۹۵ و به منظور سهولت در امر خرید مایحتاج شهروندان این سازمان اقدام به عرضه تمامی محصولات با تخفیفات ۱۰ الی ۳۰ درصدی در بازارهای دائمی کرده است.

وی افزود: در همین راستا محصولاتی از جمله قند، شکر، لبنیات،روغن،خشکبار و حبوبات با ۱۰ درصد تخفیف و دیگر محصولات با ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۵ اسفند ماه سال جاری در ۲۵ بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی شهرداری عرضه می گردد.

محبی با اشاره به ارائه میوه و تره بار در بازارهای شهرداری تصریح کرد: در حال حاضر عرضه میوه و تره بار در بازارهای شهرداری با نرخ مصوب میادین سطح شهر است که با توزیع میوه طرح تنظیم بازار در اواخر اسفند ماه سال جاری شهروندان می توانند با مراجعه به بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره بار نسبت به تهیه میوه نوروزی اقدام کنند.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: با افتتاح بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی مهرگان و مروارید، شهروندان می‌توانند از ۲۵ بازار شهرداری در نقاط مختلف سطح شهر علاوه بر تخفیفات جاری از تخفیفات ویژه نوروزی بهره مند شوند