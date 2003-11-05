سهام ايران خودرو در بورس هاي جهاني عرضه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير كل بورس تهران در ديدار با مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با تاكيد بر اينكه مقدمات اجراي اين كار در حال بررسي است افزود: ايران خودرو بزرگترين شركت صنعتي داراي سهام در بورس تهران است و رشد سهام اين شركت از روند صعودي پايدار برخوردار است.

حسين عبده تبريزيي اضافه كرد : بر اساس تقاهم نامه اي كه بين بورس تهران و بحرين امضا شده است ايران خودرو 500 ميليون دلار اوراق قرضه ارزي در بورس بحرين عرضه خواهد كرد .

دبيركل بورس تهران با اشاره به اينكه به زودي درهاي بورس به روي سرمايه گذاران خارجي گشوده خواهد شد افزود : بر اساس قوانين موجود ، سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا سقف 3 ميليارد دلار معادل حدود ده درصد از حجم معاملات در اين بورس سرمايه گذاري كنند .

وي تاكيد كرد: سهام خريداري شده توسط خارجي ها در بورس قابل نقد شدن است و سود حاصل از سرمايه گذاري بعد از سه سال واصل پول بعد از 5 سال قابل انتقال است .

وي گفت: در حال حاضر 30 شركت ليزينگ بدون مجوز در كشور فعاليت مي كنند و به زودي نيز شركت ليزينگ خودرو تحت نظارت بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت خواهند كرد .

دبيركل بورس تهران اظهار داشت: به منظور توسعه فرهنگ بورس در ميان مردم ، سال آينده 10 دفتر يا شعبه كارگزار بورس در استان هاي كشور راه اندازي خواهد شد.

در اين ديدار، همچنين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اظهار داشت: ايران خودرو در شش ماه نخست سال جاري با وجود تعطيلات زياد اول سال ، معادل 90 درصد كل توليدات سال گذشته خود ، خودرو توليد كرده است .

منوچهر منطقي اضافه كرد : محصولات ايران خودرو از سال 84 با قيمت مناسب و كيفيت بالاتر و به بازار عرضه خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات صنعت خودرو، تامين منابع مالي ارزان و بلندمدت است اظهار داشت : با بانك هاي خارجي مانند بانك بحرين در حال مذاكره براي دريافت ارز ارزان قيمت براي اجراي طرحهاي توسعه اي هستيم .

منطقي اضافه كرد : 22 شركت تحت پوشش گروه صنعتي ايران خودرو آماده پذيرش و ورود به بورس تهران هستند كه تحقق اين امنر نيازمند همكاري دوجانبه با بورس تهران است .

وي با اشاره به اينكه ايران خودرو به عنوان بزرگترين شركت صنعتي بورس تهران ، شاخص تعيين قيمت سهام در اين بورس است تصريح كرد : حجم معاملات سهام روزانه ايران خودرو در بورس تهران معادل 15 ميليارد ريال است .