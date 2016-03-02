۲۱ ایرانی محبوس در زندان های آذربایجان به کشور منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال ۲۱ تبعه ایرانی محبوس در زندان های کشور آذربایجان ظهر چهارشنبه و بر اساس موافقت نامه مبادله مجرمان بین دو کشور ایران و آذربایجان انجام شد و در جریان آن ۱۸ مرد و سه زن ایرانی زندانی در بند جمهوری آذربایجان تحویل مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران شدند.

در جریان این مبادله که ناصر وطن مسئول امور کنسولی سفارت ایران در باکو و سید حمید حسینی مدیر کل امور زندان های گیلان نیز حضور داشتند، زندانیان ایرانی مبادله شده بلافاصله توسط یک دستگاه مینی بوس به زندان حویق در حد فاصل شهرستان آستارا و تالش منتقل شدند تا پس از طی مرحله قرنطینه بهداشتی و سلامت، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع امنیتی و قضایی مرتبط داده شوند.

حمل مواد مخدر، تصادف شدید رانندگی و عبور غیر مجاز از مرز از جمله جرایمی بود که زندانیان تحویل داده شده به دلیل ارتکاب به آنها در زندان های آذربایجان به سر می بردند.

سفیر ایران در باکو در حاشیه این مبادله به خبرنگار مهر گفت: این زندانیان در راستای اجرای موافق نامه تبادل محکومان بین دو کشور و به منظور گذراندن باقیمانده محکومیت خود در ایران مبادله شده اند.

محسن پاک آئین افزود: تا کنون و در چند مرحله مبادله زندانیان بین دو کشور به خوبی انجام گرفته و محکومان ایرانی بر اساس قرار داد دو جانبه استرداد مجرمان، به کشور مسترد شده اند که این روند با همکاری مقامات وزارت دادگستری آذربایجان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هموطنان در سفر به کشور آذربایجان باید قوانین و مقررات این کشور را با حساسیت بیشتری رعایت کنند تاکید کرد: قوانین و مقررات جزایی کشور آذربایجان در ارتباط با مواد مخدر و حتی استفاده و حمل داروهای آرامبخش ویژه درمان اعتیاد انعطاف ناپذیر بوده و منجر به حبس طولانی می شود.

پاک آئین یاد آور شد: در حال حاضر ۱۳۰ نفر ایرانی محکوم و ۶۰ نفر تحت بازداشت (بدوم محکومیت قطعی) در زندان های جمهوری آذربایجان به سر می برند.

آخرین بار در آذر ماه امسال بود که مبادله ۱۲ زندانی ایرانی از مرز آستارا به کشور انجام شد.