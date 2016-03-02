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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۴۲

رئیس اتاق اصناف استان زنجان:

نمایشگاه بهاره در زنجان دایر می شود

نمایشگاه بهاره در زنجان دایر می شود

زنجان- رئیس اتاق اصناف استان زنجان از آغاز به کار نمایشگاه بهاره در ۱۴ اسفندماه سالجاری در استان زنجان خبر داد.

رحیم حاج نایبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز ۵۰ فروشگاه در ایام نوروز از ۹ صبح تا ۱۲ شب خدمات لازم را به مسافران نوروزی ارائه خواهند داد و این اقلام با تخفیف به مسافران عرضه خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین در این ایام بیش از ۵۰ نانوایی در سطح شهر زنجان از ساعت ۹ صبح تا ۲۴شب کشیک خواهند بود.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز شب عید اعم از خشکبار، آجیل، پوشاک با ۱۰ در صد عرضه می شود.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان یاد آورشد: در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ غرفه برای این امر لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: همچنین با  جلساتی که با هیئت امنای بازار و اصناف انجام شده  تمامی اصناف و بازاریان در ایام نوروز باز هستند.

حاج نایبی گفت: برای اصنافی که در این ایام خدمات لازم را به مسافران نوروزی ارائه بدهند ابزار تشویقی در نظر گرفته شده است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان یاد آورشد: نمایشگاه بهاره از ۱۴ اسفندماه شروع و تا ۲۱ ادامه دارد.

کد مطلب 3571008

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