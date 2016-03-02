به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محمد رضا کارگر برگزاری نمایشگاه‌های ۷ هزار سال هنر ايران در اروپا طی سال‌های ۷۹ تا ۸۴ را ارزشمند توصیف کرد و گفت: با رویکرد دولت جدید به دیپلماسی فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی برگزاری مجدد نمایشگاه ۷ هزارسال هنر ایران با هدف معرفی گوشه هایی از تاریخ و تمدن عنی ایران را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل موزه های کشور افزود: نخستین کاروان ایرانی اواخر ۲۰۱۶ میلادی و اوایل ۲۰۱۷ میلادی با برگزاری همایش و نشست های تخصصی در کشور آلمان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه ۷ هزار سال هنر ایران مشتمل بر ۱۷۸ قطعه شی ارزشمند هنر، فرهنگ و تمدن ایران باستان تا آغاز دوران اسلامی پاییز ۱۳۷۹ از ایران خارج شد. نخستین نمایشگاه در آبان همان سال در موزه تاریخ هنر وین به نمایش درآمد و به دلیل استقبال مردم تا ۲۰ روز پس از زمان مقرر که فروردین ۱۳۸۰ در نظر گرفته شده بود، تمدید شد. موفقیت نمایشگاه ۷ هزار سال هنر ایران در اتریش سبب شد تا کشورهای دیگر خواهان برگزاری این نمایشگاه در کشورشان شوند.

پس از وین این اشیای موزه ای در تالار هنر دولتی شهر بن آلمان و سپس در سالن هنر سنت پیتر آبی شهر گنت بلژیک به نمایش در آمد. بعد از این کشورها سوئیس از بهمن ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۲ به مدت ۵ ماه در موزه بازل میزبان این نمایشگاه بود. پس از آن به اسپانیا منتقل شد و در ۳ شهر سویا، ساراگوزا و سانتیاگو در معرض دید عموم قرار گرفت.

مهر سال ۸۳ راهی کرواسی شد. قرار بود در همان سال اشیاء به ایران باز گردد اما به دلیل درخواست کشور پرتغال و لزوم انتقال نمایشگاه به این کشور، پرتغالی‌ها توانستند ۲ ماه میزبان اشیای باستانی ایران باشند. این آثار خرداد ۱۳۸۴ به کشور بازگشتند.