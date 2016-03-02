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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی :

باید با ایجاد جذابیت مردم را به سمت مطالعه کتاب هدایت کرد

باید با ایجاد جذابیت مردم را به سمت مطالعه کتاب هدایت کرد

زنجان-معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: سرانه مطالعه در ایران چندان مناسب نیست و باید با روش‌های مختلف از جمله با ایجاد جذابیت مردم را به سمت مطالعه کتاب هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر چهارشنبه در چهارمین گردهمایی مسئولان انتشاراتی واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور به میزبانی جهاد دانشگاهی استان زنجان افزود: جایگاه کتاب در اندیشه اسلامی بسیار بالا است و  در ادیان الهی وظیفه و رسالت ایجاد ارتباط بین ماده و معنویت را دارد.

وی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی بوده و در این راستا برای اعتلای فعالیت های فرهنگی و دینی باید از این ظرفیت مهم استفاده لازم را کرد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: باید فعالیت های فرهنگی با همکاری دستگاه‌ها و جوانان تقویت شود.

پور علی بابیان اینکه باید جایگاه کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه ویژه دیده شود، افزود: هر چقدر چاپ کتاب در جامعه افزایش پیدا کند روند پیشرفت و توسعه نیز گسترش می‌یابد.

وی تصریح کرد: تصور دانشگاه‌ها بدون اجتماعات علمی امکان‌پذیر نیست و برای داشتن جامعه‌ای توانمند باید شرایط بحث و گفت‌وگو فراهم شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: ادیان الهی کتاب را محور تبلیغ و تعمیق فعالیت‌های خود قرار داده‌اند و  پیام الهی تفکر و اندیشه بوده است.

پور علی بر سرمایه انسانی در جامعه تأکید کرد و گفت: باید از فضاهای مجازی برای تشویق افراد به سمت مطالعه و ترویج فرهنگ مطالعه استفاده شود.

وی به تحصیل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: برای داشتن نسل مشارکت‌جو، مسئول و مؤثر در جامعه باید نسل جوان به سمت مطالعه تشویق شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور  افزود: باید محل عرضه کتاب  در جامعه تغییر پیدا کند و باید این فضاها به محلی برای عرضه، نقد و تکاپو و مطالعه و بحث تبدیل شود.

وی ابراز کرد: سرانه مطالعه در ایران چندان مناسب نیست و باید با روش‌های مختلف، ازجمله با ایجاد جذابیت مردم را به سمت مطالعه هدایت کرد.

وی با اشاره به چهارمین گردهمایی مسئولان انتشاراتی واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور افزود: این گردهمایی فرصت مناسبی برای تبادل آرا و نظرات مدیران برای بهبود شرایط نشر است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور یادآور شد: دانشگاه مهم‌ترین خیمه برای بحث و نشر کتاب است.

پور علی بابیان اینکه باید برنامه تولید کتاب را داشته باشیم، گفت: در راستای تحقق این امر مهم باید دانشگاهیان و ناشرین هم با ارتباط‌گیری خوبی را برقرار کنند.

وی گفت: باید کتاب را ترویج و تبلیغ کنیم و در این میان جهاد دانشگاهی به کیفی سازی در این امر توجه کند.

کد مطلب 3571013

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