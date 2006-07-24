رئيس جمهور تهران را به مقصد تركمنستان و تاجيكستان ترك كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر ولايتي مشاور عالي امور بين الملل مقام معظم رهبري، داوودي معاون اول، الهام رئيس دفتر و جمعي از معاونين، مشاورين و وزيران ، رئيس جمهور را در پاويون جمهوري فرودگاه مهرآباد بدرقه كردند.

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در سفر سه روزه از كشورهاي تركمنستان و تاجيكستان ديدن و در اجلاس سه جانبه سرانه جمهوري اسلامي ايران، تاجيكستان و افغانستان شركت خواهد كرد.

رئيس جمهور پيش از عزيمت در جمع خبرنگاران گسترش روابط فرهنگي بين سه ملت را از دستاوردهاي مهم اين سفر برشمرد.

احمدي نژاد گفت : ويژگي هاي فرهنگي و ارتباطات گسترده بين اين سه كشور از اهميت خاصي براي جمهوري اسلامي ايران و دو كشور همسايه برخوردار است.

رئيس جمهور همكاري در زمينه انرژي، نفت، سياست و ايجاد پروژه هاي مشترك در زمينه هاي مختلف را از ديگر برنامه هاي سفر خود برشمرد.

وي مهمترين برنامه خود در اين سفر را اجلاس سه جانبه عنوان و گفت: ‌اميدواريم در اين اجلاس بتوانيم در خصوص شرايط منطقه به نقطه مثبتي دست پيدا كنيم.

منوچهر متكي وزير امور خارجه، رحمتي وزير راه و ترابري ، پرويز فتاح وزير نيرو و ميركاظمي وزير بازرگاني و هامانه وزير نفت ، رئيس جمهور را در اين سفر همراهي مي كنند.

در سفر رئيس جمهور به تركمنستان، ضمن برگزاري مذاكرات دوجانبه و برگزاري كميسيون مشترك همكاري هاي دو كشور و امضاي اسناد همكاري، پايانه مرزي باجگيران - هودان توسط روساي جمهور دو كشور افتتاح خواهد شد.

دكتر احمدي نژاد بعدازظهر سه شنبه وارد تاجيكستان مي شود و پس از انجام مذاكرات دوجانبه و امضاي اسناد جديد همكاري دو كشور، در جمع انديشمندان و نخبگان تاجيكستان سخنراني خواهد كرد.

شركت در اجلاس سه جانبه سران كشورهاي فارسي زبان (ايران ، تاجيكستان و افغانستان)، افتتاح تونل "انزاب" و حضور در نشست مشترك تجار و بازرگارانان ايران و تاجيكستان از ديگر برنامه هاي سفر رئيس جمهور به دوشنبه است.