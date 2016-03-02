علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی انتقادات اخیر در مورد حذف دو تن از کشتی گیران مطرح از مسابقات انتخابی در اوزان ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم گفت: با استناد به بند ۱۲ فرآیند انتخابی تیم ملی در سال فنی جاری كه پوشیدن پیراهن تیم ملی را علاوه بر حضور در رقابت های انتخابی، مشروط به عملكرد فنی در رقابتهای بین المللی می داند، شورای فنی ضمن اینكه هیچ كشتی گیری را خارج از فرآیند برای حضور در مرحله نهایی انتخابی نپذیرفت، بلکه كشتی گیران فاقد سابقه حضور و یا دارای عملكرد نامناسب در رقابتهای بین المللی را نیز می تواند با استناد به بند ۱۲ از فرایند انتخابی تیم ملی کنار بگذارد.

وی ادامه داد: ضمنا كسانی شایسته حضور در مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی بودند که علاوه بر كسب مجوز حضور در انتخابی تیم ملی مطابق فرآیند، از آزمون مسابقات بین المللی مورد نظر كادر فنی تیم ملی، سربلند بیرون آمدند.

بیات در مورد برخی انتقادات در مورد اینکه زمان مسابقات انتخابی می‌توانست بهتر از زمان مصوب باشد، اظهار داشت: طبق تقویم اتحادیه جهانی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه در لس‌آنجلس و در فاصله کوتاه تا المپیک برگزار خواهد شد و قطعا اواخر فروردین ماه بهترین زمان ممکن برای برگزاری مسابقات انتخابی است.

وی خاطر نشان کرد: كشتی گیران با تجربه نیز كه مطابق فرآیند اجازه حضور در انتخابی نهایی تیم ملی را دارند، برای آماده شدن جهت حضور در المپیك صرفاً قرار نیست به سابقه موفقیت هایشان در كشتی توجه كنیم. میدان المپیك جنگجو می خواهد و از این رو كشتی گیران باتجربه ما نیز نیاز به حضور در مسابقات مختلف را دارند و صد البته برنامه هر كشتی گیری می تواند با كشتی گیران دیگر تفاوت داشته باشد.

بیات در پایان گفت: قطعا هر تصمیمی موافق و مخالفانی دارد و ما نیز ضمن احترام به تمامی کشتی گیران که هدف همه آنها سربلندی کشتی در آوردگاه المپیک است امیدواریم با همدلی میان تمامی جامعه کشتی بتوانیم در المپیک نتایج خوبی برای شادی دل مردم کسب کنیم