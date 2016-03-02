مرکبات در دارخوین  شادگان توسعه و احیا می شوند

حمید مطرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با تلاش و همت کارشناسان این مدیریت، توسعه و احیای مرکبات در منطقه دارخوین به منظور افزایش تولید و رونق اقتصادی برای کشاورزان منطقه در حال اجرایی شدن است.

وی افزود: احیای مرکبات در این بخش سابقه فراوان داشته و زمین های دارخوین دارای درختان میوه از جمله سیب درختی، انواع مرکبات، تاکستانهای انگور انجیر بوده ولی به دلیل کم توجهی و ضعف بنیه مالی در حال نابودی و حذف شدن بود که با تلاش های صورت گرفته، مجددا رونق یافته و در حال توسعه و احیا هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان ادامه داد: اکنون با مساعدت جهاد کشاورزی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، کارشناسان بخش دارخوین با تهیه وتوزیع بیش از ۵۰۰ اصله مرکبات از انواع نارنج و گریپ فروت در سطح حدود چهار هکتار عمدتا به صورت میانه کاری بین نخیلات در روستای صلحاویه ۲ در حال گسترش مرکبات در این منطقه هستند.

مطرودی اظهارکرد: همچنین با توزیع حدود هفت هزار قلمه انگور در روستاهای سگاره و صلحاویه ۲ اقدام به احیای باغات انگور بخش دارخوین شده است.