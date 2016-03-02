۸ درصد جمعیت کشور سالمندان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نحوینژادبا بیان اینکه نظام نوین خدمات رفاهی و بهزیستی چند اصل را مدنظر قرار داده است که یکی از اصول مهم پیشگیری از ایجاد، تشدید و تعمیق معلولیتها و ناتوانی در جمعیت کشور است، گفت: کشور ایران به نسبت کشورهای دیگر بالاخص کشورهای در حال توسعه جمعیت سالمندی در حال رشدی دارد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان WHO ورود به سن سالمندی را ۶۵ سال اعلام کرده است، افزود: براساس موازین قانونی و عملکردی ما و اسناد مورد قبول در شورای ملی سالمندان، سن ۶۰ سالگی را سن ورود به سالمندی میشناسیم. و براساس سرشماری بالای ۸ درصد ایرانیان در حال حاضر سالمند هستند.
وی، تصریح کرد: رشد جمعیت سالمندی در کشور ایران بسیار سریعتر از کشورهای دیگر است؛ چنانکه در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان در دنیا برابر افراد زیر ۱۴ سال خواهد بود؛ به این ترتیب این گروه نیاز به نگهداری و برنامهریزیهای خاص خود را دارند؛ لذا باید طی فرآیندی روش صحیح زندگی را بیاموزیم و سالمندی پویا و فعال داشته باشیم.
نحوینژاد، یکی از بلایای قرن بیست و یکم را اختلالات شناختی عنوان کرد و در پایان یادآور شد: اختلالات شناختی توسط مراجع بینالمللی به عنوان تهدیدی که کیان خانواده را دستخوش آسیب قرار دهد، میشناسند؛ چنانکه سال ۲۰۱۲ رئیس WHO آن را به عنوان ملاحظات و دغدغههای مربوط به حوزه سلامت قرار داده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه رشد جمعیت سالمندی در آیندهای نزدیک وضعیت اقتصادی و اجتماعی بغرنجی را ایجاد خواهد کرد، گفت: بیش از ۸ درصد ایرانیان سالمند هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نحوینژادبا بیان اینکه نظام نوین خدمات رفاهی و بهزیستی چند اصل را مدنظر قرار داده است که یکی از اصول مهم پیشگیری از ایجاد، تشدید و تعمیق معلولیتها و ناتوانی در جمعیت کشور است، گفت: کشور ایران به نسبت کشورهای دیگر بالاخص کشورهای در حال توسعه جمعیت سالمندی در حال رشدی دارد.
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