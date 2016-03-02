آمار مرگ های قلبی در ایران بالاتر از کشورهای پیشرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون نوحی در حاشیه مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، اثبات افزایش شیوع بیماری های قلبی عروقی در سنین پایین را نیازمند بررسی های دقیق تر دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما آمار مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق قلب نسبت به سایر کشورهای پیشرفته بالاتر است .

وی، توجه به بحث پیشگیری و دقت روی ریسک فاکتورهای خطرزا را موثرترین عامل در کاهش آمار مرگ و میر مردم کشورهای توسعه یافته دانست و افزود: مردم ما علی رغم داشتن آگاهی پیرامون عوامل خطر به وجود آورنده بیماری های قلبی عروقی، متاسفانه نسبت به کنترل آن و رعایت دانسته های خود دقت و توجه لازم را ندارند.

رئیس بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، رعایت نکردن اقدامات پیشگیرانه را در افزایش بیماری های قلبی موثر دانست و ادامه داد: باتوجه به درمان های خوب و مناسبی که در داخل کشور وجود دارد ولی مرگ و میر بیماری های قلبی به دلیل رعایت نکردن مردم باوجود داشتن آگاهی کافی،همچنان زیاد است.

وی با اظهار امیدواری از ترویج و عمل به رعایت عوامل خطر اذعان کرد: پیشگیری همواره باید در صدر اقدامات باشد ولی باید توجه داشت که در برخی موارد درمان و کنترل بیماری هایی مثل فشار خون در سنین بالا نیز معنای پیشگیری از ابتلا به بیماری قلبی عروقی را دارد.

نوحی ادامه داد: کنترل و درمان بیماری مانند فشار خون یعنی پیشگیری از بیماری های کلیوی، سکته مغزی و قلبی، بنابر این نکته مهم رعایت پیشگیری های اولیه برای جلوگیری از ابتلا به چاقی، فشار خون، دیابت و... در صورت ابتلا درمان این بیماری ها بعنوان پیشگیری ثانویه حائز اهمیت است.

وی در پایان با اشاره به اطلاع رسانی های عمومی به مردم برای اجرای دانسته ها به عنوان یکی از تمهیدات لازم برای پیشگیری، خاطرنشان کرد: باید از کودکی با معرفی فاکتورهای خطر، رعایت کارهایی مثل تغذیه سالم، فعالیت و ورزش کافی، عدم کشیدن سیگار و... برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها ترویج کنیم.