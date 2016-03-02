آخرین اردوی سوریان، نوروزی و باباجانزاده تا گزینشی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، ظهر امروز (چهارشنبه) با تمرین وزنه پایان یافت و فرنگی کاران دهمین مرحله اردوی خود را از روز شنبه هفته آینده تا ۲۶ اسفندماه در خانه کشتی برگزار خواهند کرد.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) سامان عبدولی (خوزستان) مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)

۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) مهدی زیدوند (خوزستان) وحید میرفتح الهی (تهران) علی ارسلان (مازندران)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) محمدعلی گرایی (فارس) عظیم گرمسیری (خوزستان) فرشاد بلفکه (لرستان) پژمان پشتام (تهران)

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی- رسول گرمسیری (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران)

۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) یوسف اخباری (تهران) مهدی فلاح (تهران)

۸۵ کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی – مجتبی کریم فر (خوزستان) داود اخباری (تهران) یوسف قادریان (البرز) داود عابدین زاده (تهران) حسین نوری (البرز)

۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (مازندران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) آرش عرب (گلستان)

سرمربی: محمد بنا (تهران)

مربیان: ایرج اسفندیاری فر (خوزستان) رسول جزینی (اصفهان) حمیدرضا اسماعیل نژاد (مازندران) بهروز حضرتی پور (تهران) فرشاد علیزاده (تهران)

پزشک: تورج ملک محمدی

ماساژور: حسین غلامزاده

سرپرست: حسام الدین جعفری

پس از این اردو حمید سوریان، امید نوروزی و بشیر باباجان زاده سه نماینده ایران در اوزان ۵۹، ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم روزهای ۲۸ اسفند ۹۴ تا اول فروردین ماه ۹۵ در رقابت های گزینشی قزاقستان برای کسب سه سهمیه باقیمانده تیم ملی کشتی فرنگی حضور خواهند یافت.