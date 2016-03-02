۳ کشته و ۱۳ زخمی بر اثر وقوع دو انفجار تروریستی در حومه «بغداد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، گروه های تروریستی ـ تکفیری در عراق همچنان به جنایت های خود علیه غیرنظامیان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها دو انفجار تروریستی در مناطق «حسینیة الراشدیه» و «النهروان» واقع در حومه بغداد پایتخت عراق به وقوع پیوست.

به دنبال وقوع این دو انفجار، ۳ غیرنظامی کشته و ۱۳ تَن دیگر به شدت زخمی شدند. منابع بیمارستانی حال برخی از مجروحان را وخیم گزارش کرده اند.

خبر دیگر اینکه نظامیان ارتش عراق امروز موفق شدند عملیات انتحاری یکی از عوامل تکفیری های داعش در استان صلاح الدین را خنثی سازند.

این تحولات در حالی است که ارتش عراق روز گذشته عملیات بزرگ آزادسازی جزیره «سامراء» در استان صلاح الدین را آغاز کرد.