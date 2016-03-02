تعقل در اداره کشور پیام انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید ارشاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گزارش عملکرد دانشگاه شیراز، ابتدا با اشاره به حماسه آفرینی مردم در انتخابات اخیر افزود: مردم در انتخابات پیام روشن و واضح خود را اعلام کردند و اکنون نوبت مسئولین است که به خواست مردم توجه کرده و با همدلی کشور را در مسیر صحیح راه بری کنند.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه اقتدار طلبی هر چند با نیت خیرخواهانه باشد باز واکنش منفی مردم را در پی خواهد داشت، ضمن تشکر از استاندار فارس برای حل مشکل میان دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه شیراز، تصریح کرد: این موضوع وقت وانرژی زیادی را از دانشگاه گرفته بود که درایت استاندار فارس موجب شد از رودررویی دو دانشگاه بزرگ و مطرح کشور جلوگیری شود. لذا، حل این مشکل نشان داد که انتخاب شایسته مدیران چقدر می تواند به رفع مشکلات کمک کند و سرمایه، وقت وانرژی مدیران مصروف توسعه و پیشرفت در حوزه تحت مدیریت خود شود.

وی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد دانشگاه شیراز در حوزه های مختلف پرداخت و از ایجاد مرکز شتاب دهی در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: در این مرکز فارغ التحصیلان و کسانی که دارای اندیشه و ایده نو هستند به ارائه ایده می پردازند وچنانچه قابلیت اجرایی داشته باشند مورد حمایت سرمایه گذار قرار می گیرد و به تولید می رسد. همچنین دانشگاه شیراز موفق به انعقاد قرارداد های مهمی در حوزه نفت با وزارتخانه مربوطه شده است.

ارشاد ارزش قرارداد های نفتی را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: قراردادهای دیگری نیز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری شیراز، مترو و سازمان ترافیک منعقد شده است.

رئیس دانشگاه شیراز از دست آورد هایی مانند قرار گرفتن دانشگاه شیراز در زمره یک درصد دانشگاه های جهان درسال ۱۳۹۴ و انتخاب این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه بعد از مرکز خبر داد و گفت: در سال گذشته ۹ مورداختراع از این دانشگاه در کشور و یک اختراع نیز در دنیا به ثبت رسیده است.

وی در بیان گزارش فعالیت های بخش فرهنگی دانشگاه شیراز، تاکید کرد: این دانشگاه زمینه ای مناسب برای فعالیت های فرهنگی دانشجویان فراهم کرده است.